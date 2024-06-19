Новый договор Путина и Ким Чен Ына: о какой взаимопомощи договорились диктаторы

Вполне вероятно, что теперь Москва не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР.

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Путин и Ким Чен Ын подписали договор / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Президент страны-агрессора России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о обширном стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщают росСМИ, передает tsn.ua.

Как заявил Путин, документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников". Мол, теперь Москва не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР.

В то же время, Ким Чен Ын высказался, что договор "имеет миролюбивый и оборонительный характер" и даже "ускорит создание нового многополярного мира".

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Северокорейский лидер также отметил, что документ "предусматривает развитие сотрудничества двух стран, в частности, в сфере военного дела".

"Россия для КНДР - самый честный друг и соратник, а Путин - самый дорогой друг корейского народа", - сказал Ким Чен Ын.

Кто такой Ким Чен Ын Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

Визит Путина в КНДР - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава страны-оккупанта Владимир Путин начал свой визит в Северную Корею. Во время встречи с Ким Чен Ыном, скорее всего, речь зайдет о поддержке России в виде поставок боеприпасов и ракет.

Также отмечалось, что глава Кремля объявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.

Аналитики Института изучения войны заявили, что визит президента-диктатора РФ Владимира Путина в Северную Корею является значительным жестом доброй воли в отношении Ким Чен Ына. Ведь помогает легитимизировать его режим как внутри страны, так и за рубежом.

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