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Новая горячая точка: Кулик оценил вероятность начала войны между КНДР и Южной Кореей

Юрий Берендий
18 июня 2024, 10:59
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КНДР будет пытаться поднимать напряжение в регионе, однако, это не перерастет в прямые боевые столкновения из-за позиции Китая, отмечает политический эксперт.
Новая горячая точка: Кулик оценил вероятность начала войны между КНДР и Южной Кореей
Кулик оценил вероятность начала войны между КНДР и Южной Кореей / Коллаж Главред, фото: Peacekeeper.ru, УНИАН, Минобороны РФ

Отношения между Северной и Южной Кореями могут обостриться вплоть до военного столкновения между странами. Однако, пока эта война не выгодна для Китая. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Он отметил, что военное столкновение между Югом и Севером Кореи возможно. Такой сценарий вероятен, но пока он не находится в "красной зоне" политических и геополитических раскладов. Возможно, военный конфликт произойдет в будущем, но не сейчас.

"На данный момент такая война не в интересах Китая. Поднебесная строит немного другую схему отношений с Западом и у нее свой интерес в отношении Тайваня. И сейчас заходить в глобальную войну с Западом Китай не заинтересован. А ему это придется делать для спасения Северной Кореи. Ведь за Южную точно впишутся американцы, потому что там расположены американские военные базы", - сказал Кулик.

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Кроме того, по его словам, Южная Корея имеет союзнические отношения с другими западными странами, а также Австралией и Канадой. Южную Корею точно не оставят один на один в войне с Севером.

"Итак, столкновение Северной и Южной Корей будет означать полноценную глобальную войну. Китай в этом не заинтересован. Соответственно, если вдруг такая идея появится у Ким Чен Ына, у Китая есть рычаги влияния, чтобы этого не допустить. Вплоть до смены политического режима в Северной Корее", - указывает он.

Кулик напоминает, что до 2010 года в КНР предполагали смену политического режима в КНДР, однако, сейчас китайцы не заинтересованы в таком развитии событий.

"Сейчас они этого не хотят, им лучше лающий Ким, которого можно использовать для эскалации, чтобы пугать японцев и южных корейцев. Но даже те обстрелы южнокорейской территории, которые осуществляет Северная Корея сегодня, очень аккуратные и хирургически точные, чтобы, не дай бог, не было случайных жертв среди южных корейцев. Сейчас они крайне осторожны. То есть они будут действовать так, чтобы напряжение поднять, но в горячую фазу не перевести", - резюмировал аналитик.

Китай инфографика
Позиция Китая относительно войны в Украине / Инфографика: Главред

Что известно о политической системе Китая (КНР)?

Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране.

Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой.

Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчиненность главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

Поставки оружия из КНДР в Россию - позиция Китая по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. Кроме этого, Москва получила от Пхеньяна десятки баллистических ракет и передает технологии для спутников, танков и самолетов. Ожидается, что во время своего визита в КНДР на следующей неделе глава Кремля Владимир Путин попросит еще больше "помощи". Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что КНР не будет поставлять оружие в Россию, как это делают Иран и КНДР.

Китай "призвал" некоторые страны воздержаться от перекладывания вины за "кризис" в Украине на Пекин. В КНР считают, что в данной ситуации имеют право на "нормальное сотрудничество" с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

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