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"Серьезное военное производство": Жданов сказал, какая страна способна завалить ВСУ оружием

Алёна Воронина
26 июня 2024, 15:56
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Южная Корея входит в пятерку стран-экспортеров оружия. Если Сеул решится на прямые поставки Украине, то Сеул может просто завалить ВСУ вооружениями.
Украинские военные, Олег Жданов
Жданов сказал, какая страна способна завалить ВСУ оружием/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Если Южная Корея решится напрямую поставлять Украине вооружение, то наше государство может получить очень много оружия для борьбы со страной-агрессором Россией.

Южная Корея входит в пятерку стран-экспортеров оружия, и она многое могла бы передать нашей стране. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

Ранее в Сеуле заявили, что могут предоставить Украине вооружение в том случае, если Москва передаст Пхеньяну высокоточное оружие. Жданов считает, что Южная Корея действительно может передать нам оружие - по его словам, это абсолютно реальный сценарий.

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"Южная Корея входит в пятерку стран-экспортеров оружия. Если бы Сеул захотел, то вооружил бы нас даже без решения Соединенных Штатов. Россия действительно испугалась такого развития событий, и именно поэтому Путин назвал возможные поставки вооружений Киеву "большой ошибкой", которая, по его словам, будет иметь для Сеула далеко идущие последствия", - отметил Жданов.

По словам военного эксперта, Южная Корея может одеть, обуть и вооружить нашу армию. Это государство производит собственные танки, боевые самолеты и артиллерийские боеприпасы, причем по производству боеприпасов страна занимает ведущие позиции в мире.

"Например, Польша, которая формирует танковую дивизию в составе своего Народного войска, закупает не американские Abrams, а южнокорейские K2 Black Panther. Также Варшава покупает у Сеула самоходные артиллерийские установки K9 Thunder", - сказал эксперт.

Он отметил, что Южная Корея имеет настолько серьезное военное производство, что даже сухогруз объемом в 100 тысяч тонн она строит за 18 месяцев.

"И если Сеул включит свой конвейер и решится на прямые поставки Украине, то нас просто завалят вооружениями. Примечательно, что США уже выкупали у Южной Кореи боеприпасы и некоторые образцы вооружений для Украины, поскольку до последнего времени Сеул не рассматривал возможность прямых поставок боеприпасов и в целом военной помощи Киеву", - отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

В Южной Корее назвали России условие предоставления военной помощи Украине без ограничений. Южная Корея не будет иметь никаких ограничений по помощи Украине, если агрессор Россия передаст Северной Корее высокоточное оружие. Об этом заявил глава управления национальной безопасности администрации президента ЮК Чан Хо Чжин.

Ранее сообщалось, что Испания отправила Украине вторую партию ракет для Patriot. Вторая партия ракет от Испании прибыла в Украину 21 июня в дополнение к первой партии, которую доставили в конце апреля.

Также ранее сообщалось, что США думают об отправке в Украину военных подрядчиков - стало известно, как это поможет ВСУ. Белый дом близок к отправке в Украину американских военных подрядчиков. О подготовке решения по снятию существующего запрета пишет CNN со ссылкой на четырех чиновников США.

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война в Украине Южная Корея военная помощь вторжение России Олег Жданов
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