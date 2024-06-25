Испания отправила Украине вторую партию ракет для Patriot - El Mundo

Вторая партия ракет от Испании прибыла в Украину 21 июня в дополнение к первой партии, которую доставили в конце апреля.

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Испания отправила Украине вторую партию ракет для Patriot / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, pixabay.com

В пятницу, 21 июня, Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет издание El Mundo.

По данным источников в правительстве, вторая партия ракет от Испании прибыла в Украину в дополнение к первой партии, которую доставили в конце апреля.

ЗРК Patriot - основные характеристики / Инфографика: Главред

Помимо ракет к ЗРК Patriot в пакет входит вторая партия боевых танков "Леопард", различные типы боеприпасов, системы борьбы с дронами, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением, уточняет Infobae.

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25 мая министр обороны Маргарита Роблес во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявляла, что ракеты для Patriot – часть "важной поставки", которая должна состояться в июне этого года.

Военная помощь Украине

Соединенные Штаты Америки 25 июня могут объявить о передаче Украине вооружения в рамках нового пакета военной помощи. Информацию о новом пакете военной помощи для Украины от США, в который войдет вооружение стоимостью 150 миллионов долларов, раскрыл "Голосу Америки" неназванный американский чиновник.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до 2024 года Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

Великобритания передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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