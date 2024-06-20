Поставки Patriot для Украины: США ставят на "стоп" все другие контракты – FT

Ранее Джо Байден заявил, что США обязались поставлять Украине дополнительные системы ПВО.

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Украине передадут дополнительные системы ПВО / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Соединенные Штаты Америки приостановят все открытые заказы от других государств на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики к ним до тех пор, пока Украина не получит достаточно средств для защиты от воздушных атак России.

О решении США будет объявлено в четверг, 20 июня после того, как на прошлой неделе в Италии президент Джо Байден заявил, что США обязались поставлять Украине дополнительные системы ПВО, в частности - батареи Patriot, пишет Financial Times.

По словам Байдена, пять стран согласились отправить Patriot и другие системы противовоздушной обороны в Украину, и что другим странам, ожидающим поставки американских систем, придется подождать, потому что "все, что у нас есть, пойдет в Украину, пока их потребности не будут удовлетворены".

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"Объявление США в четверг закрепит обязательства Байдена перед Киевом и обеспечит Украине получение систем Patriot, необходимых для защиты ее городов и критически важной инфраструктуры", - сообщили изданию два человека, осведомленных о решении.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Западные системы ПВО для Украины - последние новости

Напомним, что канцлер Германии заявил, что Украина получит новые системы ПВО, в частности "Patriot". Кроме этого, ФРГ передаст Украине ракеты и боеприпасы. Он также отметил, что для восстановления и восстановления Украины нужно не менее $500 млрд.

Германия отдает Украине 25% своих систем Patriot. Германия передает Украине четверть собственного запаса систем противовоздушной обороны Patriot, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которую доставят в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Италия заговорила о передаче украинским военным дополнительной батареи зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Эта система способна эффективно бороться с российскими баллистическими ракетами.

/ Главред

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