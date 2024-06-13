Удар по объектам в Киевской области: Жданов предупредил, когда РФ может атаковать снова

По словам военного эксперта, вероятно, это была попытка нанести удар по промышленным объектам, в частности на Киевщине.

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12 июня Россия атаковала Киев / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ГСЧС, скриншот: видео

Российская армия ночью 12 июня после длительной паузы нанесла удар по Киеву. Сначала враг запустил "Шахеды", позже - крылатые и баллистические ракеты. Военный эксперт Олег Жданов рассказал детали атаки и ее последствия.

В интервью для ТСН он пояснил, что на этот раз российская армия не пыталась поразить объекты украинской критической инфраструктуры. По словам военного эксперта, вероятно, это была попытка нанести удар по промышленным объектам, в частности на Киевщине.

"Столица была больше всего атакована, большим количеством средств воздушного нападения. Но я думаю, что здесь больше было психологического давления. Единственная особенность - то, что на этот раз они обратили особое внимание на Киев", - считает Олег Жданов.

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Очередная российская атака пришлась на грозу в Киеве. По словам военного эксперта, это просто совпадение. Ведь гроза и дождь препятствуют воздушным целям. Таким образом враг не мог добиться ни большей эффективности во время атаки, ни большего психологического давления.

"Во время грозы электрическое излучение может вывезти из строя бортовую электронику как "шахеда", так и крылатой ракеты. А дождь может вносить коррективы и вредить выдерживанию курса, будет больший расход топлива. Хотя для систем ПВО тоже самое - для радиолокационных станций, особенно работающих в активном режиме. Они являются своеобразным магнитом для попадания молний. Обычно во время грозы и дождей стараются не применять средства воздушного нападения", - рассказал военный эксперт.

Олег Жданов напомнил, что по данным украинской разведки, российская армия держит запасы на уровне около тысячи ракет различных типов. В то же время враг производит около ста ракет в месяц.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Примерно такое количество у них и сохраняется. Особенно за счет того, что они не очень много ракет используют в каждом следующем ударе. И эти удары проводят довольно редко. Можно отметить, что количество применяемых средств доставки ракет становится все меньше и меньше. Опять такое впечатление, что надо ремонтировать самолеты. Четыре ракеты и два самолета были подняты - это говорит, возможно, об их плохом техническом состоянии. Поэтому опять основу составляют "шахеды". К сожалению, они организовали их производство и клипают их сотнями", - говорит Олег Жданов.

Кроме того, по его мнению, во время этой атаки у российской армии была задача не тратить большого количества ракет - враг понимает, что мы можем их сбить.

"Надо всегда оставлять так называемый неприкосновенный запас, который должен составлять не менее 10% от основного запаса. Он используется только в крайних случаях и с разрешения старшего военного начальника. Они же понимают, что во второй половине лета может сложиться ситуации не в их пользу. И если наши войска начнут проводить контрнаступательные операции, то надо будет наносить массированные ракетные удары. По нашим тылам, по нашей логистике, по, как они любят говорить, центрам принятия решения. Поэтому они держат этот запас ракет", - рассказал военный эксперт.

По его словам, если посмотреть на статистику по ракетным ударам, российская армия старается тратить в месяц столько же ракет, сколько производит.

"Время на подготовку следующего удара им не нужно. В таких количествах они могут повторять их хоть каждый день. Вопрос целесообразности этих повторов и особенно политических задач. Этот ракетный удар, на мой взгляд, был больше политическим, чем военным. Они понимают, что в Киеве создана одна из самых мощных систем ПРО и ПВО. Но, тем не менее, они все равно назначают в качестве конечной цели Киев. В связи с саммитом G7, я не исключаю, что они могут повторять через день, или сделать два-три удара подряд, особенно такими малыми силами", - рассказал Олег Жданов.

Удар РФ по Украине: что известно

Напомним, что 12 июня РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву. Российские оккупанты использовали ракеты, в том числе и баллистика, и дроны. Ракеты заходили несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА.

Стало известно, что во время массированного удара по Киеву и области Россия применила "кассеты". Правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов и заявили, что российские оккупанты выпустили опасные ракеты с кассетной боевой частью.

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине. Воздушная тревога была объявлена на востоке и юге Украины, затем распространилась по всей территории страны. ВС ВСУ докладывали о массированном пуске оккупантами "Шахедов".

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