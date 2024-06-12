Россия выпустила по Украине ракеты и дроны: прогремели взрывы в областях

В ночь на среду, 12 июня, российские оккупанты осуществили комбинированный пуск ракет и дронов по украинским городам. В некоторых областях прогремели взрывы.
Воздушная тревога 12 июня - "Шахеды" атаковали области
Воздушная тревога была объявлена на востоке и юге материковой Украины. ВС ВСУ докладывали о массированном пуске оккупантами "Шахедов" с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.
Регистрировалось движение дронов северо-востоком, востоком и югом Украины. Взрывы прогремели в Днепропетровской области в связи с работой систем ПВО.
Россия подняла авиацию и вывела корабли
Отдельно мониторинговые каналы сообщали о взлете стратегической авиации в Саратовской области - трех Ту-95.
Также фиксировалась активность четырех ракетоносителей в Черном и Азовском морях с общим боезапасом в 28 крылатых ракет "Калибр".
В 3:30 Воздушные силы подтвердили пуски ракет с самолетов ТУ-95мс.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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