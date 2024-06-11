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НАТО должно официально пригласить Украину: Польша требует решительных действий

Руслана Заклинская
11 июня 2024, 23:07
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Польша обсудит три темы на саммите НАТО - усиление сдерживания и обороноспособности Альянса, евроатлантические амбиции Украины и подход к России, заявил Дуда.
НАТО должно официально пригласить Украину: Польша требует решительных действий
Дуда призывает НАТО официально пригласить Украину и пересмотреть отношения с Россией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Польша имеет три ключевые темы для обсуждения на саммите НАТО: усиление обороноспособности Альянса, реализация евроатлантических стремлений Украины и пересмотр подхода НАТО к России. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, пишет PAP.

Польский президент подчеркнул, что Украине необходимо направить официальное приглашение вступить в НАТО.

"Для нас очевидно, что Украина не может быть полноценно принята в Альянс, пока не закончится война, но этот процесс, по нашему мнению, должен продолжаться, потому что это также демонстрация НАТО России того, что к стремлению украинского народа присоединиться к Альянсу прислушиваются, понимают и выполняют", - заявил он.

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Дуда подчеркнул, что укрепление обороноспособности НАТО предусматривает выполнение решений, принятых на саммитах в Мадриде 2022 года и Вильнюсе 2023 года. Он отметил, что все страны НАТО должны достичь уровня расходов на оборону в 2% от ВВП.

"Мы должны обеспечить, чтобы все в НАТО достигли уровня 2% расходов на оборону... во время холодной войны страны НАТО тратили 3% своего ВВП на оборону, и эти расходы были настолько эффективными, что Западу удалось выиграть холодную войну", - сказал президент.

Дуда также отметил, что многие страны НАТО возвращаются к Основополагающему акту НАТО-Россия, который, по его мнению, больше не действует из-за многочисленных нарушений со стороны РФ. По его словам, Россия не является страной для диалога с НАТО, а враждебной страной, которая "является агрессором в Украине, агрессором против свободного мира и мы должны относиться к ней как к таковой - со всеми вытекающими из этого последствиями".

"Этот акт нужно считать мертвым, его нужно считать фактически нарушенным Россией", - подытожил президент.

нато инфографика
Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может вступить в НАТО только после окончания войны с Россией. Он подчеркнул, что график вступления Украины в Альянс еще не одобрен и зависит от завершения войны.

Также The New York Times сообщает, что на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Это связано с возможностью втягивания в войну из-за пакта о коллективной безопасности.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина достигла значительного прогресса в различных сферах. Страна активно работает, чтобы соответствовать стандартам НАТО, привлекает частные инвестиции и стабилизирует свои позиции на международной арене.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

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