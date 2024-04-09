В Госдепе США назвали условие членства Украины в НАТО

Украина может вступить в НАТО только после завершения войны с Россией. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Во время брифинга у Миллера спросили, была ли дискуссия по поводу графика вступления Украины в Альянс после недавнего заявления генсека Йенса Солтенберга о будущем Украины в НАТО.
"Ничего не изменилось по поводу одобрения графика. Это все еще зависит от завершения войны", - ответил Миллер.
"Мы четко дали понять, что, в конце концов, это процесс, который продвигается", - добавил он.
Что такое НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
Членство Украины в НАТО - последние новости
3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "все члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО" и "что нам нужно продолжать приближать Украину к членству в НАТО".
4 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина достигла значительного прогресса на разных фронтах, начиная от сферы безопасности и обороны до борьбы с коррупцией. Страна выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО.
Издание The New York Times писало о том, что на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Их позиция не изменилась с прошлогоднего саммита в Вильнюсе.
Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.
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