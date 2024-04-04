Украина выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО - Блинкен

Цель НАТО - создать мост к полноправному членству Украины в Альянсе, предложив дополнительную поддержку и лучшее взаимодействие, сказал госсекретарь США.

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Блинкен оценил прогресс Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Украина достигла значительного прогресса на разных фронтах, начиная от сферы безопасности и обороны до борьбы с коррупцией. Страна выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

"В течение последних месяцев Украина достигла значительного прогресса, оттеснив российский флот в Черном море, открыв пути для транспортировки зерна по миру", - сказал политик.

По его словам, Украина привлекает все больше частных инвестиций и устойчиво удерживает позиции на фронте. Блинкен отметил, что страна достигла успехов в сферах управления и безопасности, также увеличила потенциал для антикоррупционных учреждений и усилила прозрачность и подотчетность в отношении военной помощи от стран-союзников. Эти вопросы были одним из фокусов внимания встречи министров стран НАТО в Брюсселе.

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"Я думаю, этот прогресс свидетельствует о том, что Украина воспринимает наши рекомендации, рекомендации всех союзников, и серьезно выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать высоким стандартам НАТО", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что будущее Украины - в НАТО, а также призвал оказать Киеву поддержку.

"Сейчас наша цель - создать мост к полноправному членству, предложив дополнительную поддержку и лучшее взаимодействие в условиях, когда Украина проводит реформы, необходимые для присоединения к Альянсу", - отметил глава Госдепа.

Курс Украины на членство в НАТО и ЕС 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата. 19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко. 21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

Вступление Украины в НАТО - перспективы членства

Как ранее сообщал Главред, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. Столтенберг заверил, что вступление Украины в Альянс - это вопрос "когда", а не "если".

Также на саммите НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля планируется обсуждение "дорожной карты" вступления Украины в Альянс. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что это будет ключевая тема на встрече министров иностранных дел.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении важного специального совещания по сотрудничеству с НАТО. На встрече обсуждали вопросы совместимости и перспектив на этот год в отношениях с Альянсом.

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