Вступление Украины в НАТО: в США раскрыли планы на июльский саммит Альянса

Украина вступит в Североатлантический альянс, нужно решить вопрос о механизме ее интеграции в блок, сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Нужна "дорожная карта" вступления Украины в НАТО - Блинкен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В США рассчитывают, что на саммите НАТО, который должен состояться 9-11 июля в Вашингтоне, союзники обсудят "дорожную карту" вступления Украины в Альянс. Ранее государства уже заверили Киев в том, что государство вступит в коллективный блок безопасности Запада. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

В ходе пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне он рассказал о том, что вопрос будущего вступления Украины в НАТО будет обсуждаться на уровне министров иностранных дел стран Альянса.

Американский дипломат акцентировал внимание на том, что на саммите НАТО 2023 года союзники заверили: Киев будет в блоке.

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"Проблема в том, чтобы иметь хорошую и ясную "дорожную карту", чтобы прийти к этому. И я верю, что саммит в НАТО, приуроченный 75-летию Альянса (в Вашингтоне - ред.) действительно будет сфокусирован на том, как мы можем разработать эту "дорожную карту", - сказал Энтони Блинкен и подчеркнул, что "дорожная карта" станет "необходимым мостиком" для вступления Украины в НАТО.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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