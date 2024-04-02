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Вступление Украины в НАТО: в США раскрыли планы на июльский саммит Альянса

Андрей Ганчук
2 апреля 2024, 20:03
Украина вступит в Североатлантический альянс, нужно решить вопрос о механизме ее интеграции в блок, сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Украина, НАТО
Нужна "дорожная карта" вступления Украины в НАТО - Блинкен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В США рассчитывают, что на саммите НАТО, который должен состояться 9-11 июля в Вашингтоне, союзники обсудят "дорожную карту" вступления Украины в Альянс. Ранее государства уже заверили Киев в том, что государство вступит в коллективный блок безопасности Запада. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

В ходе пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне он рассказал о том, что вопрос будущего вступления Украины в НАТО будет обсуждаться на уровне министров иностранных дел стран Альянса.

Американский дипломат акцентировал внимание на том, что на саммите НАТО 2023 года союзники заверили: Киев будет в блоке.

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"Проблема в том, чтобы иметь хорошую и ясную "дорожную карту", чтобы прийти к этому. И я верю, что саммит в НАТО, приуроченный 75-летию Альянса (в Вашингтоне - ред.) действительно будет сфокусирован на том, как мы можем разработать эту "дорожную карту", - сказал Энтони Блинкен и подчеркнул, что "дорожная карта" станет "необходимым мостиком" для вступления Украины в НАТО.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Украина в НАТО – главные новости:

Украина сможет вступить в Альянс только всей своей территорией, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По словам чиновника, в Альянсе пока не предлагают Киеву модели интеграции в блок с конкретными сроками.

Украина ожидает решений, которые приблизят к НАТО, сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Зеленский и Столтенберг поговорил о подготовке июльского саммита НАТО.

Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024-го, считает помощник генерального секретаря Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге. Натовский чиновник сказал, что Брюссель ожидает от Киева реформ в сфере безопасности и политических преобразований.

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