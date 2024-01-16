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Президент Украины встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТО

Руслана Заклинская
16 января 2024, 11:32
На встрече Зеленский со Столтенбергом обсудили ряд ключевых вопросов, в частности, ситуацию на поле боя в Украине, оборонительные потребности и усиление ПВО.
Президент Украины встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТО
Зеленский прибыл на встречу со Столтенбергом / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе.Там он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Начал работу в Давосе со встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили много важных вопросов", - сказал Зеленский.

По данным Офиса президента, Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию на фронте. Также президент Зеленский рассказал о недавних массированных обстрелах украинских городов россиянами и подчеркнул важность усиления системы противовоздушной обороны.

видео дня

  • Зустріч Зеленського з Столтенбергом
    Зустріч Зеленського з Столтенбергом Фото: Офіс президента України
  • Зустріч Зеленського з Столтенбергом
    Зустріч Зеленського з Столтенбергом Фото: Офіс президента України
  • Зустріч Зеленського з Столтенбергом
    Зустріч Зеленського з Столтенбергом Фото: Офіс президента України
  • Зустріч Зеленського з Столтенбергом
    Зустріч Зеленського з Столтенбергом Фото: Офіс президента України

Кроме этого, политики рассмотрели оборонные потребности Украины и важность подписания Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией. Президент отметил важность безотлагательного подписания аналогичных соглашений с другими партнерами перед вступлением Украины в НАТО.

На встрече Зеленский обсудил со Столтенбергом подготовку к следующему саммиту альянса в Вашингтоне. Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на принятие решений, которые приблизят членство страны в НАТО.

Приезд Зеленского в Давос

Напомним, 15 января президент Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Он провел переговоры в Берне с председателями обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, а также встретился с госпожой президентом Виолой Амхерд.

Также 16 января Зеленский выступит на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире" во время Всемирного экономического форума в Давосе. Кроме этого, возможно его участие в открытии проекта Фонда Пинчука "Deciding Your Tomorrow" с участием высокопоставленных чиновников, включая президента Польши Анджея Дуду.

Как сообщал Главред, Швейцария выделит большой финансовый пакет помощи для Украины на период с 2025 по 2028 год. Общая сумма пособия составляет 1,5 миллиарда франков. Об этом сообщила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд во время совместной пресс-конференции с президентом Украины.

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Владимир Зеленский Давос Всемирный экономический форум в Давосе Йенс Столтенберг
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