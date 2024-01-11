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Зеленский прибыл в Эстонию: что известно

Анна Ярославская
11 января 2024, 08:31
Это первый визит Зеленского в Эстонию после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и второй за время его пребывания на посту президента.
Владимир Зеленский прибыл в Таллинн
Владимир Зеленский прибыл в Таллинн / Фото: twitter.com/Tsahkna

В четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Эстонии - Таллинн. Об этом в Twitter (X) сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Вместе с Зеленским в эстонскую столицу прибыл также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверение Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне", – написал Тсахкна.

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Это первый визит Владимира Зеленского в Эстонию после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и второй за время его пребывания на посту президента Украины. Впервые в роли президента Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию осенью 2019 года.

Визит Зеленского в Литву

Как сообщал Главред, 10 января Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Литвы - Вильнюс.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине в 200 миллионов евро.

Также Зеленский встретился с главой правительства и парламента Литвы. Президент Украины подчеркнул, что 2024 будет решающим не только для Украины, но и для ее партнеров.

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Эстония Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба новости Украины Украина - Эстония
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