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Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Вильнюс: что известно

Юрий Берендий
10 января 2024, 11:11
В среду, 10 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву в рамках своего визита в страны Балтии.
Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Вильнюс: что известно
Зеленский рассказал о цели визита в страны Балтии / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Литвы Вильнюс для переговоров с президентом Литвы, премьер-министром и спикером Сеймаса. Об этом он написал в своем Телеграмме.

"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Впоследствии буду в Таллине и Риге, а сегодня - Вильнюс. Переговоры с Президентом, Премьер-министром, Спикером Сеймаса. Встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины", - написал президент Украины.

Владимир Зеленский также назвал главные темы предстоящих переговоров с лидерами стран Балтии.

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"Безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки", - отметил Владимир Зеленский.

Он также выразил благодарность за непоколебимую поддержку Украины на протяжении всей десятилетней войны, а особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Вильнюс: что известно
Скриншот

Угроза нападения России на страны Балтии

Напомним, как ранее сообщал Главред, если Украине не удастся одержать победу в войне с Россией, это может создать угрозу для нескольких стран Европы. Руководитель Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус отметил, что Владимир Путин может рассмотреть возможность расширения конфликта на другие страны, такие как Молдова или страны Балтии, поскольку линия обороны НАТО теперь проходит между Украиной и Россией.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о планах на 2024 год по усилению военной инфраструктуры на границе с Россией и Беларусью. Он подчеркнул, что одним из главных приоритетов является укрепление восточной границы не только с Беларусью, но и с Россией.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш выразил убеждение, что Россия и в дальнейшем будет искать новые цели для агрессии, независимо от результатов полномасштабной войны против Украины. Он призвал НАТО разработать долгосрочную стратегию сдерживания Москвы.

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война в Украине Владимир Зеленский
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