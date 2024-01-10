Эксперт пояснил, чего и кого стоит бояться диктатору Путину

Как говорит Вадим Денисенко, диктатору Путину следует ожидать проблем не столько от военнослужащих, сколько от экономики страны-агрессора РФ.

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Диктатору Путину стоит бояться проблем с экономикой в РФ - Вадим Денисенко / коллаж Главред, скриншот из видео и Facebook

На данный момент маловероятно, что Кремль активизировал создание новых ЧВК, потому что путинский режим опасается протестов в стране-агрессоре РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, советник руководителя УДА по информационным вопросам Вадим Денисенко.

"Если смотреть на эту историю, как на повторение "Вагнера", то это не так – по состоянию на сейчас, вероятность такого сценария минимальна, если вообще не нулевая. По крайней мере до президентских выборов. Но в то же время Кремль всегда боится подобных историй, и поэтому Путин старается удерживать баланс. Есть разные ведомства со своими силовыми частями, которые очень часто между собой конкурируют", ‒ сказал он.

Как говорит Денисенко, диктатору Путину следует ожидать проблем не столько от военнослужащих, сколько от социально-экономической ситуации в стране-агрессоре РФ.

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"Путину следует ждать "черных лебедей" не столько от военных, а от социально-экономической ситуации. Начиная с условного "яичного" кризиса и завершая всем, что происходит в Подмосковье или Волгограде, где прорвало трубы и тысячи людей находятся без тепла и света", ‒ сказал он.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, содиректор по программам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что Украина не имеет ограничений по использованию своего оружия по территории России.

Как говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании, последние атаки России по территории Украины свидетельствуют о том, что российское командование изменило свой подход к проведению дальних ударов.

В Мариуполе участники движения Сопротивление уничтожили 17 российских военных, используя ядовитое вещество, которое добавили к алкоголю.

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