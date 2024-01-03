Новая тактика ракетных ударов: в британской разведке назвали цели РФ в Украине

Россия увеличила интенсивность своих дальних ударных операций против Украины, подчеркнули в разведке Британии.

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РФ меняет тактику ракетных ударов по Украине / Минобороны РФ

Последние российские удары по территории Украины свидетельствуют об изменении подходов российского командования к проведению дальних ударов.

Об этом сообщает в соцсети Х (бывший Twitter) Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"С 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность своих дальних ударных операций против Украины. Ее силы задействовали значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования, которые они накопили за последние месяцы", - указывается в сообщении.

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Отмечается, что эти удары, вероятно, в первую очередь были направлены против оборонной промышленности Украины. Это контрастирует с крупными атаками прошлой зимой, в ходе которых основной упор был сделан на удары по энергетической инфраструктуре Украины. Также в министерстве напомнили, что, похоже, Россия была готова возобновить эту кампанию, нанеся удары по энергетическим объектам в начале декабря 2023 года.

"Эти новые операции предполагают, по крайней мере, временное изменение подхода России к нанесению дальних ударов. Российские специалисты по планированию, безусловно, осознают растущую важность относительно оборонно-промышленного потенциала по мере подготовки к длительной войне", - заключается в сообщении.

/ @DefenceHQ

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе 2 января.

Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

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