Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК

Путин продолжает создавать в Кремле систему балансов, считает эксперт.

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Кремль готовится к "черным лебедям" - Вадим Денисенко / Главред

В последнее время среди государственных структур в России началась новая волна усиления так называемых частных военных компаний. В дополнение к до сих пор существующему "Вагнеру", путинская партия "Единая Россия" начала создавать группировку из футбольных фанатов.

В интервью Главреду политолог, советник руководителя УДА по информационным вопросам Вадим Денисенко рассказал о причинах создания и усиления руководством Кремля частных военных кампаний, перспективе альтернативных выборов в России и возможных причинах протестов внутри РФ.

В ГУР Украины заявили о создании ЧВК "Эспаньола" из футбольных ультрас для "Единой России". О чем свидетельствует такая тенденция – для чего едва ли не каждая госструктура в РФ их создает?

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Я не могу сказать о тенденции к увеличению. Действительно, появилась информация о создании "Эспаньолы", но это связано исключительно с тем, что сегодня российские власти понимают, что ее главный внутренний враг – это не либералы, а ультранационалисты и ура-патриоты.

И один из способов российских властей загнать их в определенное понятное власти русло – создание ЧВК. С одной стороны, они сажают часть таких людей – это мы видим на примере Гиркина-Стрелкова, а также раз в три-четыре дня происходят посадки националистов в тех или иных регионах РФ. Часть маргинализируют – это прослеживается в случае с военкорами, которых просто покупают, и они начинают говорить в один голос со всеми кремлевскими СМИ.

Как в дальнейшем будет выглядеть "Эспаньола" – сложно сказать. Но с этой точки зрения, процесс довольно логичен.

А ведь если вернуться к ситуации с "Вагнером" как одной из наиболее известных российских частных компаний, то он никуда не делся даже после ликвидации Пригожина – наоборот, его продолжают спонсировать, только теперь он подчинен Министерству обороны РФ. То есть от него не отказались.

Ситуация с ним выглядит иначе. На самом деле ЧВК "Вагнер" сегодня разделили на две части. Первую, африканскую часть, где всеми процессами, с одной стороны, руководит заместитель министра обороны Евкуров, а с другой стороны – Главное управление штаба разведки Генштаба РФ. Африканские активы очень важны для Российской Федерации для функционирования ее экономики и создания при необходимости РФ точек напряжения в мире. В частности, самый главный африканский проект, который сейчас хочет провернуть Россия – строительство атомной станции в Буркина-Фасо, чего невозможно сделать без африканской части "Вагнера". Но, подчеркиваю, ЧВК имеет двойное подчинение, и замминистра обороны выделен исключительно под этот функционал.

Вторую, украинскую часть" Вагнера", набранную преимущественно из зэков, передали в подчинение Росгвардии, и на данный момент они функционируют в несколько расширенных пределах. Но на это нужно смотреть как на вечную историю Путина по постоянному созданию балансов и противостояний. Усиливая Золотова, руководителя Росгвардии, он тем самым частично балансирует армию в лице Герасимова и Шойгу.

Кстати, Шойгу ранее также создавал собственный отряд, который называли его частной армией…

Так говорили о ЧВК "Редут", которая сегодня не столько в Минобороны РФ, а в ГРУ. Ею, прежде всего, занималось руководство ГРУ в лице Костюкова, но сегодня "Редут" выполняет функции не самостоятельной единицы на фронт, а некоего центра по набору контрактников. То есть его функционал отличается от "Вагнера" – это не отдельная единица, а один из элементов для избежания прямой мобилизации в РФ.

Может ли в целом активизация процесса создания кампаний и их усиленное финансирование накануне президентских выборов свидетельствовать о том, что Кремль до сих пор боится протестов и ищет способы для их сдерживания при необходимости?

Если смотреть на эту историю, как на повторение "Вагнера", то это не так – по состоянию на сейчас, вероятность такого сценария минимальна, если вообще не нулевая. По крайней мере до президентских выборов. Но в то же время Кремль всегда боится подобных историй, и поэтому Путин старается удерживать баланс. Есть разные ведомства со своими силовыми частями, которые очень часто между собой конкурируют.

Путину следует ждать "черных лебедей" не столько от военных, а от социально-экономической ситуации. Начиная с условного "яичного" кризиса и завершая всем, что происходит в Подмосковье или Волгограде, где прорвало трубы и тысячи людей находятся без тепла и света.

Кстати, насколько серьезно эти социальные катаклизмы влияют на рейтинг Путина и российских властей в целом?

Путин, вероятно, выиграет выборы с результатом 80-85 процентов. Причем его реальный рейтинг от тех, кто определился и придет на выборы составляет 73-74 процента. С этой точки зрения подобные истории меньше касаются самого Путина, потому что к нему не липнет ни коррупция, ни такие бытовые вещи. Ведь россияне пробуют его выгородить даже когда понимают, что он неправ.

Будет ли это влиять на ситуацию в РФ в целом? Да. Но, в первую очередь, будет оказывать влияние ухудшение жизни. По состоянию на сейчас 42 процента россиян говорят об ухудшении уровня их жизни. И в течение 2024 года увеличение российского оборонпрома будет происходить исключительно благодаря ухудшению жизни среднего россиянина, а также инфляции и девальвации рубля. Поэтому к середине 2024 года примерно половина населения России будет говорить о том, что состояние их жизни ухудшилось.

Приведет ли это к каким-то бунтам говорить сложно, потому что никто в мире не понимает, где эта пружина разрывается. Сейчас можно говорить лишь о том, что российские власти сделали все, что от них зависящее, чтобы у РФ не было даже квазиопозиции. Даже коммунисты и ЛДПР, фактически, исчезают из политического ландшафта – их держат на искусственном дыхании, и пока власти не понимают, что с ними делать, то есть заводить их в следующий парламент или нет. По состоянию на сейчас единственная интрига этих выборов – сколько процентов дадут представителю коммунистов, который пока имеет три процента поддержки. То есть интрига лишь в том, дорисуют ли ему условных семь-восемь процентов, чтобы сделать из него условного второго кандидата.

Кстати, если уж вы упомянули об оппозиционерах, то как бы вы прокомментировали заявление Марка Фейгина о намерении провести альтернативные онлайн-выборы президента России, где россияне должны регистрироваться с помощью биометрических паспортов? Как вообще стоит относиться к подобным инициативам альтернативной власти?

Честно говоря, я не видел этого заявления, но с моей точки зрения, то, что можно называть либеральной оппозицией, в России просто не существует в природе – она вообще не имеет более или менее весомых влияний на ситуацию в РФ. Регистрироваться на оппозиционных выборах будет означать раскрыть себя и, фактически, признаться в том, что выступаешь против власти. То есть это словно явка с повинной. Это примерно то же, что поддержать Явлинского на выборах, который летом сказал, что будет выдвигаться в кандидаты, если соберет миллион подписей в свою поддержку. То есть миллион россиян должны сказать "мы против войны", и получить свои соответствующие сроки в 7-8 лет. Конечно, никто этого не будет делать, потому это мертворожденные вещи, которые работают на Кремль. Мол, ни одна антивоенная повестка дня не работает, и никто не поддержит эти идеи.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор – советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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