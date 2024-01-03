Резня в Мариуполе: партизаны усыпили и ликвидировали 17 оккупантов

В Мариуполе уничтожили 17 военных РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, mrpl.city

В оккупированном Мариуполе Донецкой области участники движения Сопротивления уничтожили 17 российских военных.

Для успешной операции они применили отравленную партию алкоголя, говорится в сообщении Telegram-канала Ukraine NOW.

При этом цитируются сообщения российских пабликов, в которых подтверждается эта информация:

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"В новогоднюю ночь неизвестные усыпили и подло убили 17 наших военных... Возможно, действовали диверсанты, ранее совершавшие убийства в Мариуполе", - пишут в роспабликах.

Отметим, что в связи с этим оккупанты еще раз запретили продавать алкоголь военным.

"Мариупольское Сопротивление сообщает, что поставило партию отравленного алкоголя в сети так называемых "наливаек", специализирующихся на продаже алкоголя именно оккупантам", - уточняется в сообщении.

/ Ukraine NOW

/ Ukraine NOW

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского. В Мариуполе подорвали автомобиль полицейского-оккупанта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мариуполе увеличилось количество новых могил. Это могут быть перезахоронения погибших мариупольцев во время блокады 2022 года.

РФ массово перебрасывает резервы через Мариуполь в Бердянск. Андрющенко сообщил, что россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район.

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