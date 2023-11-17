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В Мариуполе увеличилось количество новых могил: оккупанты массово хоронят людей в траншее

Юлия Закрепа
17 ноября 2023, 18:42
Это могут быть перезахоронения погибших мариупольцев во время блокады 2022 года.
В Мариуполе увеличилось количество новых могил: оккупанты массово хоронят людей в траншее
В Мариуполе проходят массовые захоронения / коллаж: Главред, скриншот: видео t.me/andriyshTime

Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал, что людей во временно оккупированном Мариуполе хоронят в траншеях, как неидентифицированных лиц - увеличивается количество могил.

В своем Telegram-канале советник мэра сообщил, что на Старокрымском кладбище заметили большой сектор свежих захоронений. Людей хоронят в траншеях, как неидентифицированных лиц.

"Это могут быть перезахоронения погибших мариупольцев во время блокады 2022 года. Ведь в городе до сих пор немало стихийных захоронений. Кроме того, в городе растет смертность из-за критического состояния медицины", - подчеркнул Петр Андрющенко.

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Напомним, что из Мариуполя чудом выехал военный, на которого охотились россияне. Украинский военный Игорь Бо придумал легенду о себе. Выбраться из Мариуполя ему помогали даже украинские спецслужбы.

РФ массово перебрасывает резервы через Мариуполь в Бердянск. Андрющенко сообщил, что россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район.

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