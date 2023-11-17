В Мариуполе увеличилось количество новых могил: оккупанты массово хоронят людей в траншее

Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал, что людей во временно оккупированном Мариуполе хоронят в траншеях, как неидентифицированных лиц - увеличивается количество могил.
В своем Telegram-канале советник мэра сообщил, что на Старокрымском кладбище заметили большой сектор свежих захоронений. Людей хоронят в траншеях, как неидентифицированных лиц.
"Это могут быть перезахоронения погибших мариупольцев во время блокады 2022 года. Ведь в городе до сих пор немало стихийных захоронений. Кроме того, в городе растет смертность из-за критического состояния медицины", - подчеркнул Петр Андрющенко.видео дня
Напомним, что из Мариуполя чудом выехал военный, на которого охотились россияне. Украинский военный Игорь Бо придумал легенду о себе. Выбраться из Мариуполя ему помогали даже украинские спецслужбы.
РФ массово перебрасывает резервы через Мариуполь в Бердянск. Андрющенко сообщил, что россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район.
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