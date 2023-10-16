Чуть не истек кровью: из Мариуполя чудом выехал военный, на которого охотились россияне

Украинский военный Игорь Бо придумал легенду о себе. Выбраться из Мариуполя ему помогали даже украинские спецслужбы.

https://glavred.info/ukraine/chut-ne-istek-krovyu-iz-mariupolya-chudom-vyehal-voennyy-na-kotorogo-ohotilis-rossiyane-10508800.html Ссылка скопирована

Военный Игорь Бо чудом выбрался из оккупированного Мариуполя / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/polkazov

Украинские военный из "Азова" Игорь Бо чудом смог выбраться из оккупированного Мариуполя. Он был на волоске от смерти, ведь был тяжело ранен. Чтобы спастись, была придумана целая легенда. Об этом он рассказали в Ютуб-канале "Бомбардир".

Игорь стал на защиту страны еще в 2019 году, когда ему было всего 19 лет. Спустя нескольких лет службы он решил поискать себя в других областях и даже уехал работать за границу. Но через полгода работы прорабом он понял, что не может без "Азова".

"Первый человек, кому это я сказал – это был он ("Рэдис" – Главред). Я просто позвонил по телефону и сказал, что я возвращаюсь. Реакция была очень положительна. Тем более, я с ним общался, что мне нужно это сделать: "Дайте мне год, чтобы я понял". Через год вернулся", - признается Игорь.

видео дня

Бои за Мариуполь

С начала полномасштабного вторжения Игорь со своими побратимами был в Мариуполе. В марте 2022 года он пошел на боевое задание и вывел побратимов из блокпоста, который уже наполовину был "закрыт" артогнем и "Градами". Он сел в машину и начал ехать в сторону штаба.

"Не доехав практически 300 метров до штаба, это было под огнем артиллерии, я был на месте пассажира и в тот момент по машине прилетает снаряд "Града". Попал в капот со стороны водителя. Прилетает снаряд – взрыв, я ничего не понимаю. Моментально немеет нога. Есть осознание, что что-то прилетело. Оперативно забираю автомат, выхожу из машины. Становлюсь на одну ногу нормально, становлюсь на другую, она подкашивается и падает. Тогда понимаю, что у меня ранение. Машинально достаю джут, забинтовываю, стягиваю и ползу помогать своему побратиму", - вспоминает военный.

После этого россияне начали вновь обстреливать это место из "Градов". Игорь вспоминает, что в тот момент вокруг него все взрывалось и он не смог спасти побратима. После этого раздался еще один взрыв и Игоря откинуло. Он понял, что вторая нога у него также ранена и он начал накладывать себе второй жгут, но он так и не смог из-за того, что у него не хватило сил.

В тот момент Игорь хотел застрелиться, чтобы не быть обузой для своих побратимов. Однако из-за очень сложного ранения он потерял сознание.

"Я для себя решил, если я не могу приносить пользу, то я не хочу быть обузой. Я ему следовал. Беру автомат. Ставлю на автоматический огонь, направляю на голову и осознаю, что пора, потому что нет смысла, не понимаю, что вообще со мной происходит. И отключаюсь. Открываю едва глаза, понимаю, что я еще жив. Тогда думаю, что так просто умереть. Вся жизнь прошла перед глазами. Нащупываю спусковой крючок и еще раз отключаюсь", - признается "азовец".

Побратимы нашли военного и отвезли его в больницу. Во время транспортировки во второе медучреждение он попал под обстрел.

"Меня чудом нашли ехавшие по маршруту побратимы. Забрали меня и собрата, водителя и повезли на базу. Я открываю глаза – меня несут в подвал, открываю глаза – меня бинтуют, открываю глаза – я в "скорой". Дальше я оказываюсь на операционном столе… Дальше меня перевозят в другую больницу. Когда мы почти приехали, начался очередной обстрел "Градами". Меня оставили там. Снова взрыв возле машины. Обломки стекла летят на меня. У меня было такое состояние, когда вы меня уже добьете. Благо не один обломок не попал в меня. Меня только немного порубило. Через 20 мин ко мне подбежали и сказали: "О, ты живой". Но больница была настолько убита. Хоть картины пиши. Больница была переполнена. Люди лежали везде", — говорит Игорь Бо.

"Азовце", понимая, что россияне могут захватить больницу, попросил у своего побратима гранаты, но оружие ему не оставили. В конце мая оккупанты "взяли" больницу, тогда военный придумал о себе легенду.

Военный придумал легенду

Игорь понимал, что у россиян есть списки с данными украинских защитников. Тогда "азовец" придумал себе новую фамилию и начал рассказывать о том, что он гражданский, который вышел за водой и попал под обстрел "Градом".

Дальше все начало происходить так, как и прогнозировал военный - россияне начали охотиться на украинских защитников.

"Я нашел привычные ножницы и разрезал свои права так, чтобы были видны две первые буквы фамилии и что они были изданы в Донецкой области. Я вываливал их в свою кровь. Это меня спасло, потому что к концу мая боевые действия отошли за несколько кварталов. Тогда началась так называемая "зачистка". Они искали украинских военных в этой больнице", – рассказал он.

Медсестры знали, что Игорь на самом деле не обычный гражданский и они рассказали об этом оккупантам. Россияне избивали и угрожали "азовцу", пытаясь выбить у него признание. Врагу так и не удалось "расколоть" Игоря, позже они ушли, ведь в больнице и так был большой поток людей. Однако уже через неделю россияне увезли Игоря в место, где пытали и убивали людей.

Военный Игорь Бо чудом выбрался из оккупированного Мариуполя / фото: instagram/oolena_sereda

Как "азовец" выбрался из Мариуполя

В момент, когда в Мариуполе заработала российская связь, Игорь смог сообщить знакомым и своей беременной жене о том, что он жив. Он вышел на связь со знакомыми, которые выехали из Донецка в Россию. Он нашел людей, которые согласились приехать за ним в Мариуполь, ведь на тот момент у них уже было российское гражданство.

"Я попросил банальное – это привезти вещи телефон. Я скинул их скан (новых – Главред) документов. И с этого момента началось совершенно новое. У меня были кроссовки. Я так думаю: "Так уж можно жить". Без фильтрации, потому что у меня были новые документы. Я из Мариуполя", – говорит он.

Игоря приютили неравнодушные люди, вскоре они помогли ему покинуть город. Выбраться из города также помогла украинская разведка, предоставив важную информацию. Игорь даже был готов выдать себя за внука одной женщины, но спецслужбы отговорили его, ведь это было бы очень рискованно.

"Прошел большой отрезок времени, мне набирают и говорят, что можно попробовать (выехать из оккупации – Главред), но шансов очень мало – 10%. Мне было так все равно, я уже давно смирился, что я отсюда не выберусь. У меня не было ни страха, ничего. Я соглашаюсь с той возможностью, которую мне предложили. Во благо, все получилось. Меня везли на разных транспортах", – рассказывает Игорь.

Сын Игоря появился на свет в ночь на 29 июля 2022 года, когда российские оккупанты устроили теракт в Еленовке.

"Азовец" Игорь Бо со своей женой и сыном после выезда из Мариуполя / фото: instagram/oolena_sereda

Ранее сообщалось, военный два дня шел с пулей прямо в сердце и чудом выжил. Он получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу. Военный признался, что после ранения он думал все время о своих маленьких дочках и из последних сил пытался спастись, чтобы еще раз увидеть их.

Также Главред рассказывал о том, что жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб. Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.