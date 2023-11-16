РФ массово перебрасывает резервы через Мариуполь: к чему готовятся россияне

Авиация оккупантов снова заходит с направления "Эйск-Приморско-Ахтарск" в направление на север Донецкой области.

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РФ активизировала переброску резервов через Мариуполь / коллаж: Главред, фото: t.me/mariupolrada, скриншот: видео

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район. эта переброска преимущественно происходит в направление Бердянска.

"Зафиксировано минимум две колонны по 10 грузовиков из БК через Мариуполь-Мангуш по указанному направлению только за вчера. Зафиксировано движение военных колонн с тягачами к северу от Мариуполя через поселок Чермалык", - рассказал он в своем Telegram.

Андрющенко добавил, что авиация оккупантов снова заходит с направления "Эйск-Приморско-Ахтарск" в направление на север Донецкой области.

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"Уменьшилось пусков КАБ и ракет в сторону Запорожья над Мариуполем при сохранении активности авиации, что указывает на приоритетах на севере области", - отметил советник мэра.

Напомним, что РФ активно перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление. Подпольщики продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.

Россия перебрасывает боевую авиацию в Беларусь. Россия увеличила количество авиации на территории Беларуси. За последние два месяца российские оккупанты передислоцировали туда бомбардировщик и еще один истребитель.

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