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РФ активно перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление: партизаны раскрыли детали

Юлия Куришко
20 октября 2023, 10:59 обновлено 20 октября, 11:31
Подпольщики продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.
РФ активно перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление: партизаны раскрыли детали
Оккупанты перебрасывают технику для наступления / коллаж: Главред, фото: АТЕШ, скриншот: видео

Крымское партизанское движение "АТЕШ" сообщил, что российские захватчики перемещают военную технику и личный состав с временно оккупированного Луганска на Купянское направление.

Как отмечают в своем Telegram-канале, что партизаны, противник перебрасывает технику и войска на этот участок фронта и делает это достаточно "активно".

"Наши агенты ведут систематическое наблюдение за оккупантами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава России для наступления на Купянском направлении", - говорится в публикации.

видео дня

В Силах Сопротивления добавили, что "делают все, чтобы оккупанты не доехали до линии фронта".

Так, подпольщики продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.

Известно, что за прошедшую неделю партизаны "минусовали" 3 Урала, 2 автоцистерны, 3 автобуса, которые теперь "не смогут больше быть использованы по назначению".

РФ активно перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление: партизаны раскрыли детали
Оккупанты собирают технику и солдат / скриншот: t.me/atesh_ua

Смотрите видео о том, как оккупанты готовятся к наступлению на Купянском направлении:

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска. Захватчики осуществляют попытки прорвать оборону ВСУ на Лимано-Купянском направлении. Только за сутки украинские военные отбили пять атак оккупантов.

РФ готовится к прорыву на Купянском направлении. Задача Сухопутных войск России на направлении Купянск-Лиман, вероятно, заключается в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области.

Войска РФ атакуют в направлении Купянска, в ВСУ успехи под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и Востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.

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война в Украине Купянск
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