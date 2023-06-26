ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - партизаны 'Атеш'

Партизаны сообщают о заходе наших военных на левый берег Херсонской области.

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Украинские военные зашли на левый берег Херсонщины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 72-га ОМБр имени Черных Запорожцев

Вооруженные силы Украины могли зайти на левый берег Днепра в Херсонской области.

"Агенты движения "АТЕШ"подтверждают, что ВСУ на левом берегу Днепра", - об этом пишет партизанское движение "Атеш" в Telegram.

Кстати, вечером 25 июня глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в Telegram украинский флаг, однако не комментировал ситуацию.

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Также есть информация, что российские оккупанты заявили, что на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста украинские военные не менее трех суток удерживают "небольшой плацдарм". Оккупанты написали, что покинули его из-за постоянных обстрелов украинской артиллерии и угрозы окружения их сил.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что на юге наступают ВСУ. Анна Маляр подчеркнула, что на юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными.

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение. Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.

На Бахмутском направлении ВСУ за сутки продвинулись до километра. На флангах вокруг Бахмута за сутки силы оброны продвинулись на расстояние от 600 до 1000 метров.

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