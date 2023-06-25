На Бахмутском направлении ВСУ за сутки продвинулись до километра - Череватый

За сутки на Бахмутском направлении уничтожили 186 оккупантов.

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ВСУ за сутки продвинулись до километра на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

На флангах вокруг Бахмута за сутки силы оброны продвинулись на расстояние от 600 до 1000 метров.

"На Бахмутском направлении силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. За сутки было пройдено на Южном, Северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", - рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона "Єдині новини".

За сутки на Бахмутском направлении уничтожили 186 оккупантов, 224 ранили, еще 8 взяли в плен.

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Также Череватый сообщил, что военные уничтожили танк, боевую машину пехоты, две самоходные артиллерийские установки, две реактивные системы залпового огня "Град", три противотанковых комплекса, три пушки "Мста-Б", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", шесть полевых складов с боеприпасами, три дрона-камикадзе "Ланцет" и один беспилотник "Орлан-10".

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что на юге наступают ВСУ. Анна Маляр подчеркнула, что на юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными.

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение. Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

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