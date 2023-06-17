ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение - Генштаб

Также наши защитники уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс, сообщили в Генштабе.

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ВСУ обстреляли оккупантов / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в Facebook, отмечается, что авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции",- сообщили в Генштабе.

Смотрите видео о том, как ВСУ продвинулись более чем на километр и наносят врагу потери:

Контрнаступление в Бахмуте

Напомним, что ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом. Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на Восточном фронте.

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.

ВСУ взяли трассы у Бахмута, намерены окружить войска РФ. Бойцы сил обороны Украины из Берховки зайдут на север Бахмута и вернут позиции, потерянные в боях с оккупантами еще в январе, сказал командир подразделения Денис Ярославский.

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