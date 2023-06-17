ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение - Генштаб

Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на странице в Facebook, отмечается, что авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции",- сообщили в Генштабе.
Смотрите видео о том, как ВСУ продвинулись более чем на километр и наносят врагу потери:
Контрнаступление в Бахмуте
Напомним, что ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом. Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на Восточном фронте.
ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.
ВСУ взяли трассы у Бахмута, намерены окружить войска РФ. Бойцы сил обороны Украины из Берховки зайдут на север Бахмута и вернут позиции, потерянные в боях с оккупантами еще в январе, сказал командир подразделения Денис Ярославский.
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