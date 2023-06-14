ВСУ взяли трассы у Бахмута, намерены окружить войска РФ – командир подразделения

Бойцы сил обороны Украины из Берховки зайдут на север Бахмута и вернут позиции, потерянные в боях с оккупантами еще в январе, сказал Денис Ярославский.

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ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, вытесняя оккупантов с захваченных позиций / Коллаж 93-я ОМБр Холодный Яр, Соцсети

Вооруженные силы Украины ведут боевую работу под Берховкой Бахмутского района. Ожидается дальнейшее продвижение с выходом на север Бахмута и возвращение ранее захваченных оккупантами страны-агрессора России позиций. Войска продвигаются с юга в сторону Клещеевки и взяли трассы логистики, чтобы впоследствии организовать окружение российских оккупантов в городе. Об этом заявил командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что украинские войска планируют продвинуться на север Бахмута.

"Нахожусь под Берховкой. Берховка – это высшая точка к северу от Бахмута. С этой точки, через дальнейшее продвижение, мы зайдем на север Бахмута и вернем позиции, которые потеряли еще в январе", - сказал Ярославский.

По его словам, 3-я отдельная штурмовая бригада с другими подразделениями ВСУ движется с юга в сторону Клещеевки. Взяты все логистические трассы, в дальнейшем украинские войска намерены окружить оккупантов в Бахмуте.

"Эти действия Сил обороны позволили взять под контроль ВСУ все логистические трассы, что позволяет продвигаться, чтобы в дальнейшем взять Бахмут в оперативное окружение. Мы видим передвижение врага в городе и уничтожаем его технику. За последнюю неделю Силам обороны Украины удалось продвинуться на 1 км к северу от Бахмута", - подчеркнул Денис Ярославский.

Ситуация в Бахмуте

Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмуте и разбили там часть российских оккупационных войск.

Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.

Спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сказал, что армия Украины продвинулась в районе Бахмута. Там продолжаются бои. ВСУ наносят удары по российским оккупантам.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. Движение идет на флангах. Враг теряет позицию за позицией.

Смотрите видео, в котором рассказали о том, как ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении:

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