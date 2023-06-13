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РФ теряла по солдату на каждые 48 см: Сырский рассказал о продвижении ВСУ в Бахмуте

Анна Ярославская
13 июня 2023, 11:05 обновлено 13 июня, 11:05
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Силы обороны продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах.
Александр Сырский
Александр Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Силы обороны Украины продвигаются вперед на Бахмутском направлении, а российские оккупанты теряют позиции. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах", — написал он в Telegram.

Также Сырский напомнил, что по данным Министерства обороны Великобритании, Россия теряла по солдату за каждые 48 см территорий в Бахмуте.

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Сырский также опубликовал видео с Бахмутского направления.

Ситуация на Бахмутском направлении

12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

В Минобороны Украины 12 июня также сообщили, что Силы обороны на Бахмутском направлении прошли за неделю на левом фланге – 1,5 км; на правом фланге – 3,5 км. Площадь территории, взятой под контроль, составляет 16 кв. км.

В этот же день спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны Украины продвинулись на флангах на Бахмутском направлении на расстояние от 250 до 700 м за сутки.

8 июня спикер Череватый сообщил, что украинские военные продвинулись на некоторых участках Бахмутского направлении на 1,2 километра, отодвинув российских оккупантов. По его словам, защитникам Украины удается уже несколько дней проводить штурмы, пользуясь тем, что новые российские подразделения только подошли и еще не знают местности.

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