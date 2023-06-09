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Отбросили армию РФ на 1,2 км: ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении

Алёна Воронина
9 июня 2023, 16:31 обновлено 9 июня, 16:35
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Продвижение украинских военных на этом направлении местами составляет более километра, рассказали в ВСУ.
Украинские военные, Сергей Череватый
ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении/ коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, armyinform.com.ua

Украинские военные за минувшие сутки, 8 июня, продвинулись на некоторых участках Бахмутского направлении на 1,2 километра, отодвинув российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. Он объяснил, что защитникам Украины удается уже несколько дней проводить штурмы, пользуясь тем, что новые российские подразделения только подошли и еще не знают местности.

"Воспользовавшись тем, что враг проводит ротационные мероприятия, что те подразделения, которые заходят, еще не до конца знают местность, не провели соответствующие рекогносцировки и слаживание, мы нанесли удары и уже несколько дней проводим штурмовые действия. За предыдущие сутки наши подразделения на некоторых участках продвинулись в общей сложности до 1 200 метров. Это всё мы проводим в рамках оборонительной операции, которая уже много месяцев продолжается", – рассказал Череватый.

Он отметил, что украинские военные пытаются максимально выбить боевой потенциал российских оккупантов. Раньше они так делали с наемниками частной военной компании "Вагнера", а теперь с мотострелковыми и воздушно-десантными подразделениями страны-агрессора России.

Ситуация на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 7 июня сообщал, что на Бахмутском направлении в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Защитники Украины продвигаются на флангах под Бахмутом. По его словам, российские террористы теряют позиции.

Также ранее CNN сообщало, что Силы обороны Украины добились успехов в районе Бахмута, где разбили часть сил оккупантов страны-агрессора России. Однако захватчики оказали жесткое сопротивление, в результате чего украинские войска понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, но реализации планов может помешать подрыв войсками РФ Каховской ГЭС.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 9 июня рассказала, что войска РФ стягивают свои резервные силы на Бахмутское направление и пытаются удержать захваченные позиции. Тяжелые бои идут и на Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Армия Украины успешно противостоит оккупантам. Маляр отметила, что на всех участках фронта обстановка остается напряженной.

Смотрите видео о том, как российские оккупанты атаковали Харьковщину:

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