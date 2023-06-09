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На Белгородщине ликвидировали полковника РФ, которого отправили уничтожить "ДРГ"

Алёна Воронина
9 июня 2023, 14:49 обновлено 9 июня, 14:53
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Российский полковник был ликвидирован после того, как попал в засаду вблизи украинской границы.
Легион Свобода России, российский полковник Владимир Кузнецов
На Белгородщине ликвидировали полковника РФ, которого отправили уничтожить "ДРГ"/ коллаж: Главред, фото: Telegram Легион "Свобода России", Twitter Necro Mancer

Российские добровольцы, проводящие военную операцию в Белгородской области страны-агрессора РФ, ликвидировали российского полковника Владимира Кузнецова.

Полковник оккупационной армии должен был организовать отпор "украинским диверсантам" на Белгородщине, но неподалеку от украинской границы попал в засаду и был ликвидирован. Об этом сообщил российский пропагандист и оккупант с позывным "Тринадцатый".

"Подтверждается информация о гибели в Белгородской области полковника-десантника Владимира Кузнецова. Его задачей была организация отпора украинским диверсантам, он попал в засаду на служебном автомобиле недалеко от границы (почему полковник был без охраны в небронированной машине?). Рук не поднимал. Пощады не просил. Пал в стрелковом бою, с оружием в руках", – сообщил пропагандист, пытаясь героизировать ликвидированного полковника-оккупанта.

Известно, что российского полковника ликвидировали 5 июня, а похоронили 8 июня. При этом оккупанту вручили орден мужества посмертно.

О "денацифицированном" захватчике известно, что он был женат на главе городского округа Истры в Московской области Татьяне Витушевой. Он добровольно пошел воевать против Украины и был на фронте с октября 2022 года. Кузнецов имел позывной "Улан" и командовал 1009 мотострелковым полком ВС РФ.

При этом блогер Necro Mancer обнаружил в российских пабликах информацию о том, что на ликвидированном полковнике потери российских оккупантов на Белгородщине не закончились.

"Нам сообщили о гибели командира мотострелкового 1009-го полка, который воевал под позывным "Улан"... Большие потери понесли 8-я и 9-я роты полка. По последним данным, 8 рота попала в окружение. Также ранен командир 3-го батальона 1009 г. полка с позывным "Странник", – процитировал блогер информацию, обнародованную в соцсетях россиянами.

Также известно, что в ночь с 4 на 5 июня в российском селе Новая Таволжанка, что в Шебекинском районе Белгородской области, был ликвидирован полковник Росгвардии Андрей Стесев. Он был старшим оперативной группировки "Белгород".

Ситуация в Белгородской области

Напомним, что Легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию в Белгородской области для защиты украинцев. Российские ополченцы проводят мероприятия по созданию "полосы безопасности" для защиты украинских граждан, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Борьба "РДК" и Легиона "Свобода России" набирает обороты, будут новые походы в Россию. Рейд добровольцев на Белгородщине показал уязвимость границ страны-агрессора России и шаткость режима Путина в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет отношения к рейдам "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" на Белгородщину.

Смотрите видео о том, как российские оккупанты атаковали Харьковщину:

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