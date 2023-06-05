"Убивал мирных украинцев": на Белгородщине бойцы РДК и ЛСР ликвидировали полковника РФ

Ранее полковник Стесев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины.

https://glavred.info/world/ubival-mirnyh-ukraincev-na-belgorodshchine-boycy-rdk-i-lsr-likvidirovali-polkovnika-rf-10475749.html Ссылка скопирована

На Белгородщине бойцы РДК и ЛСР ликвидировали полковника РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/legionoffreedom, ГУР

В ночь с 4 на 5 июня в российском селе Новая Таволжанка, что в Шебекинском районе Белгородской области, был ликвидирован полковник Росгвардии Андрей Стесев. Он был старшим оперативной группировки "Белгород". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"В ночь с 4 на 5 июня в населенном пункте Новая Таволжанка убит полковник гвардии Стесев Андрей Васильевич – старший оперативной группировки "Белгород", - сказано в сообщении разведки.

При этом отмечается, что ранее Стесев занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ России.

После того, как ГУР МО опубликовало информацию об убийстве Стесева, бойцы Российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" взяли на себя ответственность за ликвидацию российского полковника.

"Совместной группой Легиона "Свобода России" и РДК был убит полковник Стесев Андрей Васильевич, старший оперативный группировки "Белгород". Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но надо признать, что эти руки по локоть в крови", - сообщили в Легионе "Свобода России".

Как рассказали бойцы ЛСР, Стесев и его подчиненные систематически терроризировали население Белгородской области, нарушали их права и свободы. Кроме того, ранее Стесев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины.

Операция добровольцев России в Белгородской области

Российский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" 22 мая опубликовали заявления о том, что они запустили военную операцию по демилитаризации Белгородской области. Бойцы выполняли задания на КПП Грайворон, в других населенных пунктах и набрали трофейной военной техники.

В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что добровольцы России проводили работу по созданию буферной зоны безопасности на Белгородщине, чтобы отодвинуть российских оккупантов от границ Украины. В рейде участвовали только граждане РФ.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, это уже не первый случай, когда россияне пошли защищать свою страну с оружием в руках. Секретарь СНБО говорит, что к этому уже следует привыкать, ведь они на это имеют полное право. Он подчеркнул, что это только начало и россияне пойдут не только на Белгород.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал о целях добровольцев России:

Вас может заинтересовать: