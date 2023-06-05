В РФ транслировали тревожное обращение Путина: россиян охватила безумная паника

В обращении жителей Курской, Белгородской, Брянской областей призвали эвакуироваться вглубь территории России.

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В РФ прозвучало экстренное обращение Путина / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео

В понедельник, 5 июня, в нескольких регионах страны-агрессора России, а именно в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях в радиоэфире транслировали экстренное обращение российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет "Медуза".

"Россияне, сограждане, братья и сестры. Сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО, с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и Вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора. На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, поскольку для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации", - говорилось в обращении.

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В РФ прозвучало экстренное обращение Путина / скриншот

В обращении жителей Курской, Белгородской, Брянской областей призвали эвакуироваться вглубь территории России.

В то же время, как отмечается, рупор Кремля Дмитрий Песков назвал обращение фейком и заявил, что сейчас контроль над эфиром восстановлен. А местные власти областей заявили, что обращение имело целью посеять панику.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что армия Украины начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам главы государства, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить контрнаступления Вооруженных сил Украины и посадить Киев и Москву за стол переговоров. Орбан также пожаловался, что ему, мол, трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который "выступает за мир".

Смотрите видео о том, как полковник запаса Роман Свитан сделал прогноз о выходе ВСУ на грани 1991 года:

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