Путин стал посмешищем: диктатор неожиданно дал России новое название

Во время своей речи российский диктатор оговорился и сделал вид, что так и планировал.

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Путин неожиданно дал России новое название / коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления на Совете Безопасности стал посмешищем. Глава Кремля оговорился и назвал страну-агрессора "Рахитской Федерацией". Видео конфуза уже разлетелось в Сети.

Так, во время заседания, которое состоялось 2 июня, президент государства-террориста сделал заявление о том, что "враги", мол, активно пытаются подрывать стабильность в РФ. В своей речи диктатор намекнул, в частности, на ситуацию, разворачивающуюся в Белгородской области.

В конце своей речи российский диктатор оговорился и сделал вид, что так и планировал.

"Для Рахитской Федерации – эти вопросы чрезвычайно важны", - отметил Путин.

Смотрите в нашем телеграмм-канале, как Путин оговорился:

Путин неожиданно дал России новое название / скриншот

Такое высказывание диктатора вызвало волну смеха, шуток и комментариев в социальных сетях. В частности, в комментариях люди пишут такое: "Впервые за столько лет правду сказал", "Этот двойник сломался, в следующий раз перед камерой посадят другого", "Так федерация их не только фашистская и нацистская. Она еще и рахитская. Сам фюрер сказал".

Высказывание диктатора вызвало волну смеха в соцсетях / скриншот

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас ведет себя, как загнанный зверь, который боится, что он потеряет свою жизнь. Путин прибегает к угрозам ядерным оружием именно потому, что он слаб. Таким образом диктатор страны-агрессора РФ пытается показать, что он еще якобы имеет силу.

Ранее Главред рассказывал, что Путин выдал абсурдное заявление о войне в Украине. Президент страны-агрессора России оправдывает вторжение в Украину. Он снова заявил, что с помощью "СВО" он пытается остановить "войну против своего народа", которая длится 9-й год.

Смотрите видео о замке Путина в Африке:

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