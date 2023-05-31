"Убивали евреев и поляков": Миланович оскандалился из-за лозунга "Слава Украине"

Миланович заявил, что лозунг "Слава Украине" имеет такое же происхождение, как и возглас хорватских усташей "За дом готовы".

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Миланович оскандалился из-за лозунга "Слава Украине" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Скандальный президент Хорватии Зоран Миланович, который известен своими пророссийскими взглядами, раскритиковал лозунг "Слава Украине". Он выдал, что этот лозунг, мол, является призывом шовинистов, сотрудничавших с нацистами. Об этом пишет N1.

Как заявил Миланович, лозунг "Слава Украине" имеет такое же происхождение, как и возглас хорватских усташей "За дом готовы". Это крайне правая группировка, действовавшая в Хорватии во время Второй мировой войны. Этот лозунг официально запрещен в Хорватии.

"Нет разницы между "За дом готовы!" и "Слава Украине!". Это – возглас самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков... Не хочу такое слышать в Хорватии", - сказал скандальный политик.

Миланович также заявил, что его не интересует, что некоторые лидеры "подсели" на лозунг "Слава Украине".

"Пусть придумают другое поздравление", - добавил хорватский президент.

В ответ на это заявление, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк дал Милановичу "несколько скромных советов".

"1. Не надо жить инфантильными мифами российской пропаганды: сегодня это уже имеет нелепый вид... 2. Не надо бояться правильной истории: она делает нас сильными ... 3. Не надо просить смелых людей, которые воюют в Украине за свою свободу и свои семьи, сдаться, если сам не готов защищать собственную землю: это просто позорно. И да... Героям слава! Всегда...", - написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Смотрите видео о том, как Михаил Подоляк прокомментировал дроновую атаку по Москве:

Скандальные заявления Милановича в отношении Украины

Как сообщал Главред, президент Хорватии уже не впервые негативно высказывается в сторону Украины. Так, раньше Миланович заявил, что Украине не место в НАТО. Кроме того, он назвал Революцию Достоинства 2014 года "государственным переворотом".

Более того, Миланович призвал украинскую власть сесть за стол переговоров с террористами из "ЛДНР". "Продолжайте переговоры и не игнорируйте переговорщиков, которые не хорошие ребята, но с ними нужно говорить, а не постоянно идти на путь противостояния с термоядерной и гиперзвуковой силой", - заявил он.

Также президент Хорватии заявил, что Украина не является союзником для его государства, а ее насильно пытаются сделать им. "Украина нам не союзник. Это пытаются сделать силой. Ей цинично придают статус кандидата в ЕС. Это сегодняшний ЕС. К сожалению, ноль", - заявил Миланович.

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