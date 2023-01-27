"Российские и американские танки горят одинаково": Миланович оскандалился заявлением о войне в Украине

Миланович также саркастически прокомментировал решение Берлина передать Киеву танки Leopard 2.

Зоран Миланович оскандалился заявлением о войне в Украине / ua.depositphotos.com, Википедия

Скандальный президент Хорватии Зоран Миланович, который известен своей антиукраинской позицией, сказал, что его страна не будет оказывать военную помощь Украине. Кроме того, Миланович заявил, что отправка западных танков Киеву якобы только затянет войну.

"Если Америка и Россия не придут к согласию, а этого не видно, война не прекратится. Почему-то я надеюсь, что идут какие-то переговоры, или мы потихоньку будем двигаться к Третьей мировой войне, которая, некоторые считают, уже началась, но я немного сдержан. Что касается танков, то и российские, и американские горят одинаково", - сказал хорватский президент.

Миланович также саркастически прокомментировал решение Берлина передать Киеву танки Leopard 2.

"Через несколько дней министр иностранных дел Германии сказала, что мы должны объединиться, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Возможно, Германия снова воюет с Россией, но удачи им, возможно, у них все получится лучше, чем 70 лет назад... Возможно, эти танки сгорят, возможно, дойдут до Крыма, но без Хорватии. Я всегда буду выступать за это. Те, кто хочет угодить кому-то в Брюсселе, могут выступать за это, но я не буду", - сказал он.

Скандальные заявления Милановича по Украине

Как сообщал Главред, президент Хорватии уже не впервые негативно высказывается в сторону Украины. Так, раньше Миланович заявил, что Украине не место в НАТО. Кроме того, он назвал Революцию Достоинства 2014 года "государственным переворотом".

Более того, Миланович призвал украинскую власть сесть за стол переговоров с террористами из "ЛДНР". "Продолжайте переговоры и не игнорируйте переговорщиков, которые не хорошие ребята, но с ними нужно говорить, а не постоянно идти на путь противостояния с термоядерной и гиперзвуковой силой", - заявил он.

Также президент Хорватии заявил, что Украина не является союзником для его государства, а ее насильно пытаются сделать им. "Украина нам не союзник. Это пытаются сделать силой. Ей цинично придают статус кандидата в ЕС. Это сегодняшний ЕС. К сожалению, ноль", - заявил Миланович.

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