"Украина нам не союзник": президент Хорватии оскандалился пророссийским заявлением

Миланович раскритиковал премьера Андрея Пленковича, который выступает за одобрение учебной миссии для украинских военных.

Президент Хорватии заявил, что не считает Украину союзником / ua.depositphotos.com, Википедия

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украина не является союзником для его государства, а ее насильно пытаются сделать им. Об этом сообщает издание Index.

"Украина нам не союзник. Это пытаются сделать силой. Ей цинично придают статус кандидата в ЕС. Это сегодняшний ЕС. К сожалению, ноль", - заявил Миланович.

Также хорватский президент упомянул премьера Андрея Пленковича, который выступает за одобрение учебной миссии для украинских военных. Миланович назвал его "социопатом, который пропихнул в парламент подготовку украинских солдат". Более того, он предложил Пленковичу отправиться воевать в Украину.

"У вас у самого нет морали, вы абсолютно безнравственны. Езжайте в Украину и боритесь", - сказал Миланович.

Президент Хорватии также заявил, что не будет критиковать тех парламентариев, которые проголосовали за предложение об обучении бойцов ВСУ, но предложит им подумать о том, что они сделали.

Отметим, что это не первые негативные высказывания президента Хорватии в сторону Украины. Так, раньше Миланович заявил, что Украине не место в НАТО. Кроме того, он назвал Революцию достоинства 2014 года "государственным переворотом".

Также Миланович призывал украинские власти сесть за стол переговоров с террористами из "ЛДНР". "Продолжайте переговоры и не игнорируйте переговорщиков, которые не хорошие ребята, но с ними нужно говорить, а не постоянно идти на путь противостояния с термоядерной и гиперзвуковой силой", - заявил он.

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