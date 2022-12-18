"Эту войну надо срочно закончить": глава Европарламента призвала предоставить Украине больше оружия

Мецола отметила, что гордится поддержкой, которую ЕС предоставляет Украине с начала этой неоправданной войны.

Председатель Европарламента призвала предоставить Украине больше оружия / Википедия

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Украина обязательно должна одержать победу в войне с РФ. А поэтому международные партнеры должны увеличить как финансовую, так и военную поддержку Украины. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

"Эту войну нужно срочно закончить. И Украина должна выиграть эту войну", - сказала Мецола.

По ее словам, это означает "больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, более практической солидарности и больше санкций против России".

В то же время Мецола отметила, что гордится поддержкой, которую ЕС уже предоставляет Украине с начала этой неоправданной войны, однако считает, что Европа может сделать больше, поэтому она приветствует санкции против России, которые вступили в силу 16 декабря.

Военная помощь Украине

Как сообщалось, Украина получила от Испании первую партию зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны Hawk. "Еще больше наших солдат будут тренироваться в Испании. Наши первые Hawk уже предоставлены Испанией", - написал министр обороны Алексей Резников. Глава украинского Минобороны также подчеркнул, что Испания и в дальнейшем будет оказывать нашей стране гуманитарную помощь в сфере безопасности.

Также сообщалось, что Швеция передаст Украине крупнейший в истории двусторонних отношений пакет помощи, который обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие. В пакет войдут наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства и тому подобное.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

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