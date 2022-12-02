Вражеские удары не страшны: Украина получила от Испании первые системы ПВО Hawk

Испания и в дальнейшем будет оказывать нашей стране военную помощь / Википедия

Международные партнеры продолжают поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. Так, наше государство получило от Испании первую партию зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны Hawk.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

По словам Резникова, вместе с министром иностранных дел Маргаритой Роблес, они почтили память героев, которые погибли в боях за нашу страну и посетили воинов в госпитале в Одессе.

Глава украинского Минобороны подчеркнул, что Испания и в дальнейшем будет оказывать нашей стране гуманитарную помощь помощь в сфере безопасности.

"Еще больше наших солдат будут тренироваться в Испании. Наши первые Hawk уже предоставлены Испанией", - написал министр.

Что такое система Hawk

MIM-23 Hawk - американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, разработанный компанией Raytheon. Систему разработали еще в 1960-х годах, но с тех пор неоднократно модернизировали.

Сперва комплекс был предназначен для уничтожения самолетов, позже он был доработан для перехвата ракет. MIM-23 Hawk может уничтожать воздушные цели дальностью до 45-50 км при максимальной высоте перехвата 18 км. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.

В свое время Hawk был основным зенитным комплексом США и стран НАТО. В 1994 году в армии США MIM-23 Hawk заменили на MIM-104 Patriot.

Военная помощь Украине

Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.

Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

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