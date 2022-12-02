Вражеские удары не страшны: Украина получила от Испании первые системы ПВО Hawk

Глава украинского Минобороны подчеркнул, что Испания и в дальнейшем будет оказывать нашей стране гуманитарную помощь и помощь в сфере безопасности.
Международные партнеры продолжают поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. Так, наше государство получило от Испании первую партию зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны Hawk.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
По словам Резникова, вместе с министром иностранных дел Маргаритой Роблес, они почтили память героев, которые погибли в боях за нашу страну и посетили воинов в госпитале в Одессе.
Глава украинского Минобороны подчеркнул, что Испания и в дальнейшем будет оказывать нашей стране гуманитарную помощь помощь в сфере безопасности.
"Еще больше наших солдат будут тренироваться в Испании. Наши первые Hawk уже предоставлены Испанией", - написал министр.
Что такое система Hawk
MIM-23 Hawk - американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, разработанный компанией Raytheon. Систему разработали еще в 1960-х годах, но с тех пор неоднократно модернизировали.
Сперва комплекс был предназначен для уничтожения самолетов, позже он был доработан для перехвата ракет. MIM-23 Hawk может уничтожать воздушные цели дальностью до 45-50 км при максимальной высоте перехвата 18 км. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.
В свое время Hawk был основным зенитным комплексом США и стран НАТО. В 1994 году в армии США MIM-23 Hawk заменили на MIM-104 Patriot.
Военная помощь Украине
Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.
Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.
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