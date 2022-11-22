"Мы должны быть готовы к эскалации": Шольц прогнозирует усиление агрессии РФ против Украины

Россия терпит неудачи на войне с Украиной, может произойти эскалация со стороны Москвы - Шольц / Reuters

Россия сталкивается с неудачами на поле боя в войне против Украины. Поэтому следует готовиться к эскалации, которая может заключаться в разрушении инфраструктуры. Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что в связи с неудачами российских оккупантов на фронте нужно готовиться к усилению агрессии со стороны Москвы. Эскалация может заключаться в разрушении украинской инфраструктуры.

"Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач России... мы должны быть готовы к эскалации", - считает Шольц.

Кроме того, канцлер отметил, что его недавняя поездка в Китай была оправданной. Пекин и Берлин четко изложили свою позицию, согласно которой страны против применения ядерного оружия в Украине.

Война России против Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что Украина готова участвовать в переговорах с Россией, если они будут базироваться на территориальной целостности государства в границах 1991 года. Первый шаг, который может сделать Москва для диалога – вывод всех своих войск с украинской территории.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия уже, дескать, не ставит перед собой задачу "смены власти" в Украине. По его словам, якобы "спецоперация" преследует "другие цели".

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что если война в Украине затянется, а ВСУ продолжат побеждать на поле боя, Путин снова может перейти к ядерным угрозам в адрес украинского государства.

По его словам, если агрессора Россию не остановить, ее поведение станет сигналом другим автократам мира, которые захотят заполучить ядерное оружие.

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