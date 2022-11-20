Вывод войск из Украины в обмен на переговоры: у Зеленского поставили России условие по диалогу

Если Россия хочет переговоров, пусть выведет войска из Украины - Ермак / Офис президента

Украина готова участвовать только в тех переговорах, которые будут базироваться на суверенитете и территориальной целостности государства в рамках признанных границ по состоянию на 1991 год. Если Москва хочет реального диалога, она должна обратиться к Киеву. Первый шаг – вывод всех российских войск с территории украинского государства. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В ходе Галифакского международного форума по безопасности в Канаде он сказал о том, что никаких подковерных договоренностей между Украиной и Россией быть не может. Если Москва заинтересована в разговоре, российским властям следует напрямую обратиться к Киеву. Пока таких инициатив не было.

Также он добавил, что диалог должен основываться на уважении к территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Первый шаг, который должна сделать Россия - вывести свои войска со всех украинских территорий.

"Для нас неприемлем любой разговор, который не будет базироваться на международном законодательстве, суверенитете Украины, ее независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Первые шаги, которые необходимо предпринять с российской стороны, — это вывести все российские войска с территории Украины". Это было бы значительным сигналом о реальной политической воле прекратить эту войну", - подчеркнул Андрей Ермак.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не верит никаким заявлениям России о якобы "диалоге". Киев намерен продолжить военную операцию, которая направлена на освобождение оккупированных россиянами украинских территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступательная военная операция ВСУ будет продолжаться и зимой. По его словам, наступление не должно замедляться, иначе Запад может устать от войны. При таком сценарии Россия воспользуется ситуацией, чтобы продвигать диалог на своих условиях.

В Министерстве обороны США заявили, что освобождение Херсона – большое достижение Украины. Однако российские оккупанты не собираются так же уходить и с других украинских территорий. Следует ожидать тяжелых боев.

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