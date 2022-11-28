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"Будем поддерживать, сколько потребуется": Сунак допускает увеличение военной помощи Украине – СМИ

28 ноября 2022, 07:44

Великобритания планирует сохранить или увеличить военную помощь Украине в следующем году. Будет предоставлена новая поддержка противовоздушной обороны.

Риши Сунак в Киеве, Владимир Зеленский
Риши Сунак пообещает Украине новую поддержку противовоздушной обороны / скриншот

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен сохранить или увеличить военную помощь Украине в 2023 году.

Об этом говорится в первой большой внешнеполитической речи действующего главы британского правительства Риши Сунака, которую он планирует произнести 28 ноября, пишет Reuters.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороны", - скажет Сунак.

Издание отмечает, что поддержка Украины британским правительством осталась неизменной после смены премьер-министров.

Как сообщал Главред, 19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые прибыл с официальным визитом в Киев, находясь в своей должности. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время своего визита в Киев Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.

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