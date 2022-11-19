Небо будет под защитой: Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Украине

В новый пакет военной помощи войдут системы ПВО / Twitter Rishi Sunak, pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.

Как пишет Sky News основной пакет противовоздушной обороны стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов будет направлен на защиту украинского гражданского населения и критической инфраструктуры от интенсивного шквала российских ударов.

Пакет военной помощи состоит из 125 зенитных установок и технологий для противодействия иранским беспилотникам, включая десятки радаров и средств электронной борьбы с дронами.

"Я горжусь тем, что Великобритания поддерживала Украину с самого начала. И я сегодня здесь, чтобы сказать, что наша страна продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Надеемся, что мы сможем закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир, когда будет верховенство права и уважение к суверенитету государства", - сказал Сунак.

Напомним, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые прибыл с официальным визитом в Киев, находясь на своем посту. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Во время сегодняшней (19 ноября, - Главред) встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов", - сообщил Зеленский.

Как сообщал Главред, бывшая премьерминистр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она заявила, что уходит в отставку с поста премьер-министра после бурных 45 дней на посту.

42-летний Риши Сунак официально стал новым премьерминистром Великобритании. Его на этом посту 25 октября, официально утвердил король Великобритании Чарльз.

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