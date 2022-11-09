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"Украина медленно приближается к Херсону": Британия намерена усилить поддержку ВСУ

9 ноября 2022, 22:42

Силы обороны Украины одерживают победы на восточном фронте и продолжают уверенно продвигаться на юге, отметил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Украинсие военные, ВСУ, Херсон
Армия Украины постепенно приближается к Херсону, это тяжелая работа - Бен Уоллес / 93-я ОМБр Холодный Яр, Суспильне

Зима станет важным вызовом для обеих сторон войны России против Украины. Великобритания настроены предоставить украинским военным самые лучшие базовые навыки. ВСУ одерживают победы на восточном фронте и продвигаются на юге, приближаясь к Херсону. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Как сообщает Reuters, он сказал о том, что Британия будет продолжать подготовку украинских войск и научит воинов лучшим базовым навыкам. В Лондоне уже знают – российские оккупанты такой подготовки не проходят.

"Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам самые лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают", - отметил министр.

По словам главы британского Минобороны, Лондон также уже объявил о предоставлении украинским войскам 12 000 спальных комплектов, предназначенных для сильных холодов. Важно продолжать предоставлять оборудование и поддержку.

Также он добавил, что армия Украины достигает успехов на восточном фронте и продвигается на юге, постепенно приближаясь к оккупированному Херсону.

"Я не удивлюсь, если в течение следующих нескольких недель мы увидим, как они успешно перейдут на другую сторону реки. Украина все еще одерживает победы на востоке страны, и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба", - подчеркнул Бен Уоллес.

Шойгу заявил о выводе войск РФ из Херсона и области

Министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу 9 ноября заявил, что Москва выводит свои войска с оккупированного Херсона и правобережья Херсонской области. Решение Москвы он озвучил после доклада командующего войсками РФ в Украине Суровикина. Тот доложил, что захватчики больше не могут снабжать свою группировку, которая находится на правобережье Херсонщины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что войска РФ не уходят из Херсона, а их выбили оттуда ВСУ. Украинские войска провели тяжелую военную работу. По его словам, на правобережье Херсонщины некоторое время еще будут идти бои.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Украина пока не видит оснований для заявлений о выходе войск России из Херсона.

Оккупанты стягивают в область дополнительные резервы.

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