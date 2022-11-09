Войска России не уходят, а выбиты из Херсона армией Украины – Арестович

На правобережье Херсонщины еще некоторое время будут идти бои - Арестович / Коллаж 93 ОМБр (иллюстративное фото), УНИАН

Оккупанты России не уходят из Херсона, а выбиты из города планомерными действиями Вооруженных сил Украины. С тяжелыми боями, потерями и военным трудом. Определенное время на правом берегу Днепра будут продолжаться бои. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что войска России не просто уходят из Херсона – они выбиты оттуда армией Украины в результате тяжелых боев.

"Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона Силами обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методичным прогрызанием обороны противника, работой по переправам, тяжелым и кровавым военным трудом", - сказал Арестович.

Также он добавил, что на правобережье Херсонской области некоторое время еще будут идти бои.

Далее Украину ждет непростой этап стабилизации ситуации.

"Бои на правом берегу ещё будут продолжаться некоторое время. А после ещё будет непростой период стабилизационных мероприятий", - подчеркнул Алексей Арестович.

Шойгу объявил о выводе войск РФ из Херсона и области

В среду, 9 ноября, министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу дал команду о выводе своих войск с правобережья Херсонской области и Херсона.

Оккупанты должны выйти оттуда в ближайшее время.

Решение было принято после доклада "командующего СВО" Сергея Суровикина, который сказал, что оккупанты больше не могут снабжать свои оккупационную группировку в Херсоне и на правобережье Херсонской области в целом.

"Согласен с вашими выводами и предложениями. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружений и техники, за реку Днепр", - подчеркнул Шойгу.

Смотрите видео ТСН - Россия выводит войска с правобережья Херсонщины

Другие новости: