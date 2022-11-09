УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Войска России не уходят, а выбиты из Херсона армией Украины – Арестович

9 ноября 2022, 18:39

Силы обороны Украины выбили оккупантов России из Херсона с тяжелыми боями, потерями, прогрызанием обороны и кровавым военным путем, сказал Алексей Арестович.

Арестович, ВСУ
На правобережье Херсонщины еще некоторое время будут идти бои - Арестович / Коллаж 93 ОМБр (иллюстративное фото), УНИАН

Оккупанты России не уходят из Херсона, а выбиты из города планомерными действиями Вооруженных сил Украины. С тяжелыми боями, потерями и военным трудом. Определенное время на правом берегу Днепра будут продолжаться бои. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что войска России не просто уходят из Херсона – они выбиты оттуда армией Украины в результате тяжелых боев.

"Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона Силами обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методичным прогрызанием обороны противника, работой по переправам, тяжелым и кровавым военным трудом", - сказал Арестович.

Также он добавил, что на правобережье Херсонской области некоторое время еще будут идти бои.

Далее Украину ждет непростой этап стабилизации ситуации.

"Бои на правом берегу ещё будут продолжаться некоторое время. А после ещё будет непростой период стабилизационных мероприятий", - подчеркнул Алексей Арестович.

Шойгу объявил о выводе войск РФ из Херсона и области

В среду, 9 ноября, министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу дал команду о выводе своих войск с правобережья Херсонской области и Херсона.

Оккупанты должны выйти оттуда в ближайшее время.

Решение было принято после доклада "командующего СВО" Сергея Суровикина, который сказал, что оккупанты больше не могут снабжать свои оккупационную группировку в Херсоне и на правобережье Херсонской области в целом.

"Согласен с вашими выводами и предложениями. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружений и техники, за реку Днепр", - подчеркнул Шойгу.

Смотрите видео ТСН - Россия выводит войска с правобережья Херсонщины

Другие новости:

новости Херсона Херсонская область Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:58

Вместо Путина на саммит "Большой двадцатки" на Бали поедет Лавров - Bloomberg

18:39

Войска России не уходят, а выбиты из Херсона армией Украины – АрестовичВидео

18:35

Зеленский провел важное заседание Ставки: все подробностиВидео

18:25

"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России": Эктор Хименез Браво поддержал украинцев

18:11

"Это позор России": россияне устроили истерику из-за сдачи Херсона и назвали виновныхВидео

Реклама
17:46

Россия официально выводит войска из Херсона и правобережья Херсонской области

17:38

Агитатор, православный фанатик и многодетный отец: биография херсонского коллаборанта СтремоусоваВидео

17:21

ВСУ дали по зубам: оккупанты массово побежали из Херсонской областиВидео

17:12

В России клянчат переговоры у Украины: Захарова разразилась "условием" Кремля

16:43

"Есть у меня для них ответ": Усик мощно обратился к врагам, разграбившим его дом под КиевомВидео

16:36

Рианна вышла замуж за отца своего ребенка и отказалась от брачного контрактаВидео

16:20

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: Тельцам – радость, Львам – экономия

16:12

Пытаются притормозить натиск ВСУ: войска РФ взорвали все мосты на правобережье Херсонщины – ХланьВидео

16:10

Скандальный коллаборант Кирилл Стремоусов погиб: все подробностиВидео

16:04

Приметы на 10 ноября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

15:56

Умом не блещут: пять женских имен, чьи владелицы постоянно делают глупостиВидео

15:45

Радиоведущий расплакался читая диктант по украинскому языку

15:32

"Наша цель – победа света над тьмой": Настя Каменских поразмышляла, как украинцев сменила войнаВидео

15:31

Выступление сына защитника Мариуполя и новые советники: каким будет 2 эпизод Нокаутов Голосу країниВидео

15:28

Украинские артиллеристы и связисты получили внедорожник и микроавтобус при содействии Favbet Foundation

Реклама
15:20

Херсон удерживают от 30 до 50 тыс. войск РФ, ВСУ нужно время, чтобы его отбить – ГУРВидео

15:09

Зима наступит по расписании: синоптики рассказали, когда темперута опустится до минус 21Видео

15:04

Вкуснейшие маринованные грибы на зиму: простые рецепты за 20 минутВидео

14:56

"Висели по всем деревьям": под Херсоном оккупанты разлетались из-за "прилета" в кафе во время обедаВидео

14:42

Будто только с ювелирки: как почистить золото в домашних условиях

14:37

Новый год 2023: как правильно отпраздновать, чтобы счастливо прожить следующий год

14:37

Звезда фильмов-номинантов на Оскар вышла замуж за украинскую режиссерку

14:27

"Кремль истощен": Подоляк объяснил истерику Путина относительно переговоровВидео

14:24

Названы продукты, которые могут помочь людям с проблемами сердца жить дольше

14:16

Как номер телефона влияет на жизнь: простой способ узнать судьбоносное число

14:06

"РФ пытается заставить Украину вести переговоры": в разведке объяснили коварные методы КремляВидео

13:49

Седокова показала достоинство мужа и ответила на слухи о разводе

13:45

"Начнется восстание": Беларусь вряд ли вторгнется в Украину - генерал СШАВидео

13:25

Гороскоп на сегодня 9 ноября для всех знаков Зодиака: Овнам - карьера, Водолеям - эмоции

13:21

Путин собирается передать власть еще в этом году: аналитик назвал имя избранного кандидатаВидео

12:57

Знаки Зодиака, которым повезет в ноябре встретить любовь, получить прибыль и повышение

12:39

"Это принесет им беду": генерал Ходжес назвал цели США в случае ядерного удара РФВидео

12:29

Российский флот оказался бесполезным, Россия проигрывает морской боймнение

12:08

Первая жена Сергея Притулы показала редкое фото сына от шоуменаВидео

12:00

Дорогущая ракета полетела в никуда: россияне пытались атаковать украинскую ПВО, но промазалиВидео

Реклама
11:51

В Херсонской области взорваны пять мостов и переправ, флаги РФ в Херсоне исчезли почти везде - СМИВидео

11:45

"Путин потерпел неудачу": Россия потеряла в боях с ВСУ половину танков - Пентагон

11:42

"Срочно нужны сталинские репрессии": российские элиты напуганы из-за заявления Пригожина - BloombergВидео

11:32

Зачем замачивать одежду в уксусе: устранит одни из самых сложных пятен

11:08

"Путин бегает за Зеленским": Фейгин объяснил, почему в Кремле так хотят переговоровВидео

11:08

Как зарядить ноутбук с помощью повербанкаВидео

10:54

В Канаде девочка отдала Kalush Orchestra свои 500 долларов на нужды ВСУВидео

10:41

Стрельба в больнице: в Мелитополе кадыровец выстрелил в лицо пациентуВидео

10:39

У Галкина обнаружилось солидное наследство от родителей

10:33

Показала фигуру в купальнике: Королёва разделась на камеру

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять