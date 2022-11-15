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"РФ должна положить конец варварской войне": премьер Британии призвал Путина вывести войска из Украины

15 ноября 2022, 15:19

Сунак также осудил Путина за то, что тот сам не приехал на саммит G20. По словам премьера Британии, тогда "можно было бы разобраться во всем на месте".

'РФ должна положить конец варварской войне': премьер Британии призвал Путина вывести войска из Украины
Премьер Британии призвал Путина вывести войска из Украины/ скрин, сайт Кремля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил Россию за полномасштабное вторжение в Украину. Во время саммита G20 он призвал российского диктатора Владимира Путина вывести российские войска с территории Украины.

Сунак заявил, что Россия должна "уйти из Украины и положить конец варварской войне". Соответствующее заявление Сунак сделал во время первого заседания форума на саммите G20 во вторник, 15 ноября. Это заседание было закрыто для СМИ, но позже появилась стенограмма выступления, пишет Sky News.

Риши Сунак также раскритиковал Путина за то, что он не приехал на встречу G20 в Индонезию, а отправил вместо себя главу МИД РФ Сергея Лаврова. По словам британского премьера, если бы Путин сам присутствовал на встрече, можно было бы разобраться во всем на месте".

"Примечательно, что Путин не почувствовал себя в состоянии присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы могли бы разобраться во всем", – говорится в стенограмме выступления Сунака.

Напомним, во вторник, 15 ноября, на индонезийском острове Бали начался саммит стран G20. Одними из тем, которые постоянно обсуждают во время встреч, являются война в Украине и мировая угроза применения ядерного оружия.

Заявления по Украине на саммите G20

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки (G-20), который проходит на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России. Украинский лидер сказал, что хочет, чтобы война закончилась справедливо, и что сейчас настало время ее остановить.

Президент Индонезии Джоко Видодо в своей речи по случаю открытия саммита G20 призвал страны преодолеть разногласия и не допустить погружения мира в новую "холодную войну". При этом Видодо не сказал о войне именно России против Украины.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время саммита Большой двадцатки (G20) провел ряд встреч с мировыми лидерами и заявил, что поддерживает мирные переговоры для прекращения войны в Украине. При этом глава КНР не осудил вторжение РФ в Украину.

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