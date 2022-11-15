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Президент Индонезии открыл саммит G20 призывом остановить войну, но не уточнил какую

15 ноября 2022, 08:58

Впервые коммюнике по итогам саммита может быть не подписано. РФ вероятно выступит против любых резких высказываний о ее военных преступлениях в Украине.

Джоко Видодо
Президент Индонезии на открытии саммита G20 не сказал прямо о войне в Украине / Фото УНИАН

Президент Индонезии Джоко Видодо в своей речи по случаю открытия саммита Большой двадцатки (G20), который 15-16 ноября проходит на Бали, призвал страны преодолеть разногласия и не допустить погружения мира в новую "холодную войну".

При этом Видодо не сказал о войне именно России против Украины, пишет The Guardian.

"Если война не прекратится, миру будет трудно двигаться вперед. Индонезия пыталась как можно лучше помочь преодолеть очень большие разногласия. У нас нет другого выхода, сотрудничество крайне необходимо", – подчеркнул индонезийский лидер.

"Мир сталкивается с чрезвычайными проблемами, и их влияние ощущается очень сильно на поставках продовольствия и энергии", – добавил Видодо.

Отметим, впервые коммюнике по итогам саммита может быть не подписано. Россия, которая является членом Большой двадцатки, выступит против любых резких высказываний о ее военных преступлениях в Украине. Также есть сомнения, поддержит ли осуждающее заявление Китай.

По словам высокопоставленного американского чиновника, под вопросом также может оказаться облегчение бремени задолженности беднейших стран мира.

Выступление Зеленского на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки призвал прекратить разрушительную войну России.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он и отметил, что Минска-3 не будет.

Зеленский также опубликовал расширенный список условий окончания войны:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду;
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания войны.

Отметим, что в течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию. Он поблагодарил их за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".

Отметим, российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС или его видеообращение к участникам не планируется.

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