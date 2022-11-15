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В Мелитополе взорвали коллаборанта Трухина прямо под его подъездом: подробности

15 ноября 2022, 11:39

Взрыв прогремел утром во вторник. Гауляйтера забрали в больницу в очень тяжелом состоянии.

Коллаборант Дмитрий Трухин, взрыв в Мелитополе
В Мелитополе взорвали коллаборанта Трухина/ Telegram Федоров, РИА-Мелитополь

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвали коллаборанта Дмитрия Трухина.

Его забрали в больницу в сверхтяжелом состоянии. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Сначала утром во вторник, 15 ноября, Федоров сообщил о взрыве в логове оккупантов в жилом районе на севере города.

"Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, возле 24-го училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов. По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа", – написал мэр города.

Он отметил, что на место происшествия сразу выехали скорые, пожарные и "полицейские".

Позже Федоров сообщил детали взрыва. Он отметил, что прямо у подъезда дома был взорван коллаборант Дмитрий Трухин.

"Взрыв в Мелитополе – громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо у подъезда дома. В сверхтяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу", – рассказал мэр города.

Новость дополняется…

новости Мелитополя Запорожская область взрыв
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