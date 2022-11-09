Стрельба в больнице: в Мелитополе кадыровец выстрелил в лицо пациенту

В Мелитополе кадыровец едва не убил гражданского мужчину в больнице / Коллаж фото Reuters, УНИАН, pixabay

Российские оккупанты не прекращают удивлять зверствами. В оккупированном Мелитополе Запорожской области "кадыровец" под действием наркотиков выстрелил в лицо пациенту. Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Кадыровца" также привезли в больницу на лечение.

"В городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов. На этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь "кадыровцу" в состоянии наркотического опьянения. Тот едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо", - написал Иван Федоров.

Он добавил, что раненого мужчину удалось спасти благодаря профессионализму украинских врачей.

В Мелитополе кадыровец едва не убил гражданского мужчину в больнице / скриншот

Напомним, в оккупированном Скадовске Херсонской области оккупанты публично повесили бывшую медсестру, которая продолжала помогать детям с инвалидностью. 56-летнюю Татьяну Мудренко казнили из-за проукраинской позиции и фразы, что "Скадовск - это Украина".

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

Другие новости: