Стрельба в больнице: в Мелитополе кадыровец выстрелил в лицо пациенту

Кадыровца привезли в больницу под действием наркотических средств.
Российские оккупанты не прекращают удивлять зверствами. В оккупированном Мелитополе Запорожской области "кадыровец" под действием наркотиков выстрелил в лицо пациенту. Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Кадыровца" также привезли в больницу на лечение.
"В городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов. На этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь "кадыровцу" в состоянии наркотического опьянения. Тот едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо", - написал Иван Федоров.
Он добавил, что раненого мужчину удалось спасти благодаря профессионализму украинских врачей.
Напомним, в оккупированном Скадовске Херсонской области оккупанты публично повесили бывшую медсестру, которая продолжала помогать детям с инвалидностью. 56-летнюю Татьяну Мудренко казнили из-за проукраинской позиции и фразы, что "Скадовск - это Украина".
Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.
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