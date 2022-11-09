В Тегеран отправили 140 млн евро наличными: Кремль пытается тайно приобрести боеприпасы для войны в Украине

Кремль пытается тайно приобрести боеприпасы для войны в Украине - ISW / pixabay, Википедия,

Страна-агрессор Россия продолжает закупать товары военного и невоенного назначения, используя транзакции в криптовалюте во избежание отслеживания. Так Москва пытается смягчить последствия международных санкций и заполнить текущее истощение внутренних запасов.

Как пишут аналитики Института изучения войны, 20 августа Москва отправила в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько захваченных противотанковых ракет NLAW британского производства, противотанковых ракет Javelin американского производства и зенитной ракеты Stinger в обмен на 160 дополнительных беспилотников Shahed-136.

"Иран продолжает поставлять Москве беспилотники типа "Мохаджер", "Араш" и "Шахед" по воздуху и морю через иранские государственные и частные компании", - говорится в сообщении ISW.

В Институте изучения войны добавили, что из-за сбоев российского военно-промышленного комплекса руководство РФ продолжает закупать товары двойного назначения (военного и невоенного), такие как компьютерные микросхемы, квадрокоптеры, приборы ночного видения, бронежилеты.

"В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что Кремль стремится обойти санкции", - резюмировали аналитики.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия наносит удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах.

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