РФ заплатила Ирану за дроны 140 млн евро и отдала захваченное в Украине западное оружие - Sky News

Недавно между Тегераном и Москвой было заключено еще одно соглашение о беспилотниках / Фото Reuters, pixaby

Россия отправила Ирану 140 млн евро наличными и несколько захваченных британских и американских вооружений в обмен на дроны, которые армия РФ использует для ударов по украинской инфраструктуре.

Как сообщает Sky News, российский военный самолет тайно перевез деньги и три вида боеприпасов – британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger – в аэропорт Тегерана утром 20 августа.

Это оружие было частью партии военной помощи Британии и США, предназначенной для украинских военнослужащих, которая, по словам источника издания, "попала в руки России".

В обмен на такие "подарки" РФ получила более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136, 60 меньших беспилотников Shahed-131 и шесть дронов Mohajer-6, способных сбрасывать боеприпасы.

"За последние несколько дней между Тегераном и Москвой было заключено еще одно соглашение о беспилотниках на сумму 200 миллионов евро. Это означает, что в ближайшее время будет еще одна крупная поставка БПЛА из Ирана", - утверждает источник издания.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия нанесла массированные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Вместе с тем Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

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