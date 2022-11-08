В иранских дронах использовались новые детали из США - разведка

В иранских дронах нашли американские новые детали / скрин

В иранских беспилотниках, которые использует Россия для ударов по Украине, нашли детали, которые были изготовлены в США. Об этом заявили в украинской разведке.

Таким образом, украинская сторона нашла новые подтверждения того, Иран передал России дроны уже после полномасштабного вторжения, ведь эти детали были изготовлены уже во время полномасштабной войны в Украине.

"Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в российскую федерацию. То есть они были доставлены в этом году", – говорится в сообщении.

Также там отметили, что детали, которые использовались в иранских дронах, были произведены в разных странах:

двигатель - Австрия,

камера видимого диапазона - Япония,

лазерный дальномер - Китай,

авиационная бомба - Иран.

"Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарсе (современный персидский язык имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане)", - отметили в ГУР.

Все эти данные Украина передала странам-партнерам.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия нанесла массированные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Вместе с тем Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

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