В иранских дронах использовались новые детали из США - разведка

Все эти детали были произведены уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В иранских беспилотниках, которые использует Россия для ударов по Украине, нашли детали, которые были изготовлены в США. Об этом заявили в украинской разведке.
Таким образом, украинская сторона нашла новые подтверждения того, Иран передал России дроны уже после полномасштабного вторжения, ведь эти детали были изготовлены уже во время полномасштабной войны в Украине.
"Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в российскую федерацию. То есть они были доставлены в этом году", – говорится в сообщении.
Также там отметили, что детали, которые использовались в иранских дронах, были произведены в разных странах:
- двигатель - Австрия,
- камера видимого диапазона - Япония,
- лазерный дальномер - Китай,
- авиационная бомба - Иран.
"Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарсе (современный персидский язык имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане)", - отметили в ГУР.
Все эти данные Украина передала странам-партнерам.
Участие Ирана в войне против Украины
Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия нанесла массированные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.
Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.
В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.
Вместе с тем Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".
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